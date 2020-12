A inicios de julio se dio a conocer que Ivana Yturbe y Beto Da Silva dieron por terminada su relación. No obstante, y luego de 4 meses, la joven pareja retomó su romance.

Aprovechando las celebraciones por Navidad, el deportista y la modelo compartieron tiernos momentos juntos.

Beto Da Silva publicó desde su cuenta oficial de Instagram una romántica postal junto a Ivana Yturbe con la frase: “Feliz navidad”.

Pero eso fue todo, el futbolista peruano de 23 años, quien, en un principio, reveló que terminó su relación con Yturbe porque ella insistió con la convivencia, publicó otra instantánea con su pequeño hijo.

“Me encantan”, “Qué lindos”, “Salen hermosos”, “Me encanta”, fueron algunos mensajes que dejaron los seguidores de la joven pareja.

Por su parte, Ivana Yturbe compartió un romántico video donde apareció Beto Da Silva dándole besos por la cara. “Mi Santa favorito”, fue la descripción que acompañó al corto clip que la modelo subió a sus historias de Instagram.

Ivana Yturbe y Beto Da Silva pasan su primera Navidad juntos

El día que Ivana Yturbe y Beto Da Silva hablaron de su separación

Cabe mencionar que la primera separación entre Ivana Yturbe y Beto Da Silva se dio en bueno términos, ya que el futbolista señaló que la joven siempre contará con él.

“Ella es una chica muy linda, buena, tiene un gran corazón y es muy noble. Ella sabe que siempre va a contar conmigo, así como yo sé que cuento con ella”, aseguró en aquella oportunidad paras las cámaras de Magaly TV, la firme.

Por su parte, Ivana Yturbe se mostró hermética cuando le preguntaron por la ruptura.

“Para toda la gente que me pregunta cómo estoy, estoy tranquila. Los quiero mucho, gracias por preocuparse, pero no voy a hablar más. Prefiero que cada uno piense lo que quiera pensar, no voy a hablar de mi vida privada, yo sigo aquí trabajando y feliz”, indicó a En boca de todos.

