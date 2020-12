Giovanna Castro: “Vamos a tener un nuevo nacimiento”

“Estoy realizando un anhelado sueño, en un momento en el que todo fluye y todo conspira. Siento que hay una gran sensibilidad en mí. He aprendido mucho de la vida del arte y me siento preparada para lanzarme como cantante”, dice Giovanna Castro, quien incursiona en el canto nada menos que con temas navideños.

La versátil animadora, única fémina de Los Chistosos, señala que el canto ha sido su faceta oculta y que se siente realizada. “Es que nunca he parado, a la par de la radio, hemos tenido programas de televisión y yo he participado en algunas telenovelas. Hubo propuestas para el canto, pero no me sentía plena, porque imitaba tanto que no identificada cuál era mi voz, no encontraba el género que quería, la música es otra y además no encontraba a la persona correcta como representante hasta que vino la pandemia y todo cambió”, señala recordando que cuando se decretó la cuarentena ella llegaba del extranjero y del aeropuerto Jorge Chávez fue derivada a un hotel por 16 días.

“Salí del aeropuerto y me encontré con un inesperado panorama, me vi atrapada. Eso marcó un antes y un después. Solo me quedó el teléfono para comunicarme ya que la señal de internet era difícil. Tuve tiempo para interiorizar sobre qué pude haber hecho y decidí retomar conversaciones con amigos y una de esas personas fue mi productor Lord Xensez, con quien he lanzado el primer tema ‘El tamborilero’”.

Menciona que ese tema lo ha amado desde niña, al igual que ‘Ven a mi casa esta Navidad’ (también en su canal oficial de YouTube). “Me encanta la Navidad y creo que hoy 25 de diciembre todos vamos a tener un nuevo nacimiento por todo lo que estamos experimentando. Seremos nuevas y mejores personas. El peruano es así, ante mayor adversidad, más coraje saca. No voy a hablar de fe, pero vamos camino a algo mejor. Esta faceta nueva me está divirtiendo mucho, hay muy buena vibra de mis fans y de los medios. Siento que han estado esperando algo distinto de mí”.

¿Te llegó a fastidiar que se hurgara tanto en tu romance con Hernán Vidaurre y te llamaran la eterna novia?

No. Con Hernán no estamos hace cinco años, pero somos buenísimos amigos. Nuestras familias se conocen y quieren mucho. Si algo bueno le pasa a él, me alegro, y si es malo, me afecta. Y es recíproco. Sí se puede ser amiga de un ex, por supuesto. ¿Qué nos pasó? Nosotros hicimos mal, pensamos que el tiempo nos iba a esperar, la vida nos iba a esperar. Entonces, no cumplimos lo que teníamos que cumplir, que sé yo, el tener hijos, tal vez. Pero fue por ambas partes. Hubo un tiempo en que yo no quería casarme, incluso fuimos a las charlas matrimoniales, creo que ahí se vino todo abajo (ríe). Pero lo que hace que sigas siendo amiga de tu ex es que hubo amor de verdad, un amor bonito, puro. Pero el destino fue así con nosotros, tal vez vino una mano y nos quitó algo del corazón.

