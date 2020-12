Felices fiestas 2020: los mensajes y fotos de famosos que celebran la Navidad

Llegó la Navidad 2020 y pese a las dificultades que se presentaron durante el año, los famosos han puesto su mejor rostro para compartir con todos sus seguidores sentidos mensajes y fotografías, en los que resaltan el amor, la salud y la unión familiar como los bienes más preciados en medio de la crisis sanitaria.

A través de las redes sociales, distintas figuras de la televisión mostraron cómo celebraron las fiestas navideñas. Algunos de ellos no pudieron ver a sus familiares, mientras que otros resaltaron la dicha que tuvieron al pasar una noche buena al lado de los suyos.

Ernesto Pimentel

El intérprete de la chola Chabuca, Ernesto Pimentel, utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir un video dirigido a todos los peruanos. El artista hizo referencia a las dificultades que muchas familias atraviesan a causa de la pandemia del coronavirus y exhortó a tener esperanzas en el futuro.

“Es una Navidad que nos reta, nos reta a amarnos más. Yo creo que a más distancia, más tiempo para dar amor, llenarnos de recuerdos y de oportunidades. Algunos van a abrazar la tristeza y tienen derecho a ello, pero también deben abrazar la esperanza, por eso, desde el corazón de la chola Chabuca: ¡Feliz Navidad a todo el Perú!”, se oye decir al popular personaje.

Deyvis Orosco

El líder del Grupo Néctar, Deyvis Orosco, celebró la Navidad al lado de su prometida Cassandra Sanchez De Lamadrid y la familia de ella. El cumbiambero compartió imágenes de los íntimos momentos que vivió en familia y no dejó pasar la oportunidad para dedicar un mensaje a sus fieles seguidores.

“¡Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad! Ha sido un año difícil pero jamás olvidemos que lo más importante de estas fechas es pasarla en familia. Gracias a todos ustedes que son mi otra Familia”, escribió el cantante en Instagram.

Jazmín Pinedo

La presentadora de Esto es guerra, Jazmín Pinedo, pasó la Navidad acompañada de su pequeña hija, con quien se dejó ver armando una casita de jengibre, tomando desayuno y abriendo los regalos durante la noche. “Preparándonos para noche buena. Deseo que pasen esta fecha especial con salud y amor ¡Feliz navidad a todos! Disfruten cada segundo”, escribió la popular modelo en sus redes sociales.

Melissa Paredes

La modelo Melissa Paredes viajó a Estados Unidos junto con su esposo Rodrigo Cuba y su pequeña hija. “Hoy es Navidad y la pasaremos lejos de casa y lejos de la familia, este viaje fue tan inesperado, cero planeado, de esas cosas que no piensas mucho y simplemente te dejas llevar”, explicó la modelo en Instagram.

La exreina de belleza señalo que aprendió a tener paciencia durante este año y a no planear tanto porque “las cosas suceden cuando tienen que suceder”.

“¡Les deseo una diferente pero siempre feliz Navidad. Que no les falte el pan en su mesa, recuerden que no importan los regalos. Lo más importante es estar unidos, tal vez no físicamente pero sí unidos con el corazón. Y recuerden ser agradecidos siempre, no fijarnos en lo que nos falta sino fijarnos y agradecer por cada día de nuestras vidas, por las cosas más simples y lindas. Feliz Navidad, los quiero muchísimo”, finalizó la ex chica reality.

Jorge Benavides

El actor cómico Jorge Benavides tampoco fue ajeno a las fiestas de fin de año 2020 y agradeció a los televidentes por preferir el programa que produce para Latina: El wasap de JB.

A través de Instagram, el famoso posteó una fotografía de la cena navideña que tuvo con todo el elenco del espacio y escribió un sentido mensaje. “¡Feliz Navidad para todos nuestros seguidores! Mil Gracias por habernos elegido como la mejor opción del fin de semana. Disfrutemos en familia estas fiestas y un salud con este chocolatito caliente ¡Felicidades!” señaló en Instagram.

