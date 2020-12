Shakira destaca baile de Rosángela Espinoza con comentario en TikTok

Rosángela Espinoza es una de las tiktokers peruanas con mayor popularidad, pues suele volverse tendencia realizando los challenge más llamativos de los hits del momento. Tras el estreno del tema “Girl like me”, colaboración de Shakira y The Black Eyed Peas, la modelo se animó a realizar la coreografía sin esperar que su video llegaría a ser visto por la estrella colombiana.

“Me animé a hacer el baile de mi bonita @shakira en el estacionamiento. Si te gustó regálame un corazón”, escribió la ‘combatiente’ en su video de TikTok. Momentos después, el comentario de la misma Shakira llamó la atención de los seguidores de la popular ‘Rous’, quien también quedó encantada con la actitud de la colombiana.

La chica reality no pudo contener la emoción y decidió compartir un nuevo video del challenge “Girl like me”, esta vez usando el mismo look que usó la intérprete de “Antología”. “¡Lo vio mi ídola Shakira! Muy feliz”, escribió como leyenda de su publicación.

Esta no es la primera vez que Rosángela Espinoza llama la atención de un personaje famoso, en octubre mostró sus mejores pasos al ritmo de “La buena”, del cantante venezolano Nacho, quien no dudó en comentar: “La mejor”.

Un mes antes, la misma exchica Disney Selena Gómez compartió en su cuenta oficial de Instagram un video de algunos de sus millones de fans bailando su canción “Ice cream” y Rosángela Espinoza fue una de las seleccionadas. “No lo puedo creer, la verdad es que estoy muy emocionada (...) es otro nivel”, señaló la ‘Chica selfie’.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.