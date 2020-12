Ricardo Montaner tras estrenar “Amén”: “Estar juntos es lo que importa”

Ricardo Montaner disfruta de sus momentos familiares luego de lanzar su más reciente éxito “Amén”, canción que realizó al lado de sus hijos Evaluna, Mau y Ricky Montaner, además de su yerno Camilo. La familia de artistas se juntó para grabar el hit que luego de un día de ser subido a la red ya cuenta con más de cinco millones de reproducciones.

A través de Instagram, el baladista venezolano compartió algunas imágenes del detrás de cámaras de las grabaciones del videoclip de “Amén”, así como fotografías del tiempo en familia que está disfrutando. “Estar juntos es lo que importa, aunque ‘Amén’ sea la excusa... estoy disfrutando tanto su compañía. ¡Así quiero quedarme!”, escribió.

“Amén” es una canción que dedicó la familia Montaner hacia su fe en Dios, de acuerdo con la directora del videoclip, Marlene Rodríguez Miranda, quien también es esposa de Ricardo Montaner.

“Este vídeo, como todos los que hago, estuvo puesto desde el día uno en las manos de Dios, así que desde la idea ya él está al mando. Cuando empezamos a filmar le dije: ‘Esta es tu canción y es para honrarte, escoge tú lo que te gusta, que cada uno de ellos te alabe como lo hacen en la intimidad, de manera única como te gusta a ti’”, escribió la artista en su red social.

Por su parte, Camilo y Evaluna Montaner presentaron el sencillo como “un refugio” para ellos y sus seguidores en medio de situaciones difíciles. “‘Si me caigo, tú estás para levantarme, aunque mis hermanos sean los primeros en juzgarme y señalarme los errores que tú ya me perdonaste. Y si me caigo, tú estás para levantarme una y otra vez...’ ¡AMÉN ya salió! Estoy enamorada de esta canción”, escribió la influencer y actriz.

