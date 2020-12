Korina Rivadeneira y Mario Hart emocionados por la primera Navidad con su bebé

Korina Rivadeneira y Mario Hart están preparándose para celebrar sus primeras fiestas navideñas junto a su primogénita, quien nació a inicios de septiembre.

La pareja de chicos reality, que pasará las festividades de fin de año en Colán, se comunicó con el programa América Hoy para hablar de los planes y sorpresas que han preparado para la primera Navidad de su bebé.

Durante la conversación, la modelo venezolana confesó que se siente muy dichosa de poder tener a su familia completa y con salud, a diferencia de miles de peruanos que se vieron afectados por el coronavirus.

“Hay gente que la pasa mal. No me comparo con ellos. Estoy muy contenta y soy bendecida porque tuve a mi mamá hace poco conmigo. No está pasando la Navidad, pero yo la siento siempre conmigo”, dijo Korina Rivadeneira.

Del mismo modo, recalcó que esta Navidad será “distinta y especial”, ya que podrá celebrarla junto a Mario Hart y a su primera hija.

Los influencers ya habían revelado uno de sus planes para Nochebuena. A través de Instagram contaron que el piloto se disfrazará de Papá Noel para sorprender a sus sobrinos.

“Se me ocurrió una súper idea. Hemos mandado a hacer un traje de Santa porque como los chicos están acá debe haber un Santa”, expuso Korina Rivadeneira.

