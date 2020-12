Josimar lanzará canción con Daniela Darcourt y Tito Nieves

Josimar es uno de los cantantes peruanos que ha seguido trabajando en su carrera musical, pese a la pandemia, y ha obtenido grandes éxitos.

El salsero ya ha realizado algunas colaboraciones con diferentes artistas, esta vez, impactó a todos sus seguidores al contar con quienes estrenará un tema próximamente.

A través de una sesión de preguntas y respuestas de Instagram, uno de sus seguidores le cuestionó: “¿Cuando un feat con Daniela Darcourt?”, y Josimar respondió que no solo sacaría uno con ella, sino también con el reconocido ‘Pavarotti de la salsa’.

Asimismo, el cantante detalló que este tema junto a Daniela Darcourt y Tito Nieves saldrá en los meses de verano, y se mostró bastante emocionado.

“Muy pronto se viene un feat con Daniela, pero acompañado no solamente los dos, no solo Josimar y Daniela, también va a estar el maestro, mi tío Tito Nieves. ¡Tito Nieves, Daniela y Josimar y su Yambú, no saben la bomba que se viene para este enero o febrero!”, precisó.

Luego de ver el anuncio que realizó Josimar, la intérprete de “Señor mentira” compartió esta noticia en sus historias de Instagram.

“¿Se imaginan esto?”, agregó como descripción de la publicación.

Como se recuerda, hace unas semanas Daniela Darcourt viajó a Estados Unidos donde conoció personalmente a Tito Nieves.

