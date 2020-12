Yahaira Plasencia desmiente rivalidad con Leslie Shaw

Yahaira Plasencia brilló en la ceremonia de los Premios Heat 2020, el cual se llevó a cabo el pasado 17 de diciembre.

En este evento también destacó Leslie Shaw, quien se alzó un galardón como mejor artista Sur. No obstante, se empezó a especular sobre un supuesto desplante que le habría hecho la salsera a la intérprete de la “Faldita”.

Ante esto, Yahaira Plasencia se pronunció directamente para desmentir tajantemente cualquier falta de respeto o rivalidad con su colega.

“A mí me ponen en el ring con todo el mundo. Primero una persona, otra persona, entonces como que trato de no hacer caso a lo que hablan y dicen. Estoy feliz de que los peruanos sigamos sonando en el mundo entero, de que nos vean crecer”, señaló Plasencia a América espectáculos tras ser consultada si no saludó a Leslie Shaw durante la ceremonia de los Premios Heat 2020.

“No solamente en el tema del reguetón como lo es Leslie, sino también en el tema de la salsa”, agregó la intérprete de “Ulala”, quien en una reciente entrevista con En boca de todos señaló que en el talento peruano es visto en todo el mundo gracias a sus exponentes.

“Los ojos del mundo ya están volteando a ver el talento peruano, me refiero a la salsa femenina, hay demasiado, señores, demasiado talento en el Perú. No somos una, dos, tres, somos muchísimas que la estamos luchando desde abajo y todas necesitamos esta plataforma para seguir haciendo música, para seguir haciéndonos más conocidas. Apoyémonos entre todas, apoyémonos entre todas que es lo más importante”, comentó.

