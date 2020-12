Sergio George: “Ulala” fue para Fátima Poggi y no para Yahaira Plasencia

“Ulala” es el tema que Yahaira Plasencia lanzó el pasado 29 de octubre junto a Randy y Daniel ‘El travieso’.

La canción se convirtió en todo un éxito, ya que apareció en la revista digital People en español con una breve reseña, J Balvin reaccionó al tema e ingresó a un ranking musical de Europa en la sexta posición.

Sin embargo, “Ulala” no fue escrito para que lo interpretara Yahaira Plasencia. Durante un detrás de cámaras del video, Sergio George reveló que la canción estuvo pensada para Fátima Poggi, la joven peruana que llegó hasta la gran final de Reina de la canción, reality de la cadena Univisión y producido por Daddy Yankee.

“‘Ulala’ me la envió una compositora que se llama Ethel Garibaldi. Me mandó la canción hace año y medio, la letra era chévere, me gustaba, pero el tema no se titulaba ‘Ulala’ y le dije cámbialo y así fue. Y entonces, se grabó con Fátima (Poggi), otra artista que tengo, que salió segundo lugar de un reality que estaba Daddy Yankee, pero pensé que no le quedaba bien a ella porque no era su estilo para proyectar visualmente”, dijo Sergio George.

“Entonces, el tema se lo di a Yahaira, cambiamos la letra para hacerlo más sensual y más urbano con Eliot Mago de Oz, él metió mano a la letra para que pegue más con el muchacho o muchacha joven que le gusta el reguetón”, agregó el reconocido productor musical.

Tras las declaraciones de Sergio George, Yahaira Plasencia, quien desmintió su enemistad con Leslie Shaw tras los Premios Heat 2020, dio su punto de vista.

“Fácil lo grabó en salsita más tropical, y luego Sergio pensó que me quedó mejor a mí. Bueno, yo estoy en la industria y es como que ‘hago una canción para tal, pero no creo que le quede bien, mejor se lo damos a ella’ y es así”, señaló para América espectáculos.

