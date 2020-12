Rosángela Espinoza anuncia que recuperó a su perrita Bianca

El último 6 de noviembre, Rosángela Espinoza contó que fue separada de su perrita, ya que la mascota le pertenecía a su expareja Víctor Hugo Cornejo, con quien no llegó a un acuerdo al respecto.

“Para los que preguntan: Bianca no era mía, sino de mi expareja y, como ya no estamos, tuve que dársela. Tan bella y única. No quise entregarla. El dueño vino a buscarla y no quería negociar para nada, solo quería llevársela. En fin, es horrible lo que siento ahora. Despertar y no verla a mi lado, extraño a mi engreída”, publicó en aquella oportunidad a través de sus historias de Instagram.

A más de un mes del triste anuncio, la chica reality reveló que Bianca regresó con ella. La modelo, quien recientemente señaló sus deseos de ser madre y congelar sus óvulos, compartió un video en TikTok con la canción “All I want for Christmas is you”, de Mariah Carey. En esta grabación se pudo ver a la perrita.

El clip generó muchas dudas sobre quién tenía a la mascota. Rosángela Espinoza no dudó en aclarar la situación.

“¿La tienes contigo? Me quedé en que el exnovio se la había llevado. Es muy hermosa Bianca. Qué bonito que la puedes ver o tener”, preguntó una seguidora. “Ahora estará conmigo para siempre”, respondió la joven.

Cabe mencionar que Rosángela Espinoza confesó a inicios de octubre que la pandemia la había hecho madurar y ser menos conflictiva.

“Me llevo súper bien con mis compañeros. Soy bien divertida, me dicen que soy la ‘Popis’ del programa. No quiero entrar en discusiones con mis compañeros, eso ya pasó. Quiero divertirme en el programa, proyectar una buena imagen para los niños y seguir aprendiendo. Siento que estoy más madura que antes y ahora, antes de hacer algo, lo pienso dos veces”, declaró.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.