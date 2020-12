Leslie Shaw: “Me siento una artista completa, no tengo jefes”

Leslie Shaw ya se encuentra en Perú para pasar en familia las fiestas de fin de año. Pese a la pandemia, la artista peruana, que radica en Estados Unidos, logró sonar con éxito, gracias al tema ‘Soy soltera’, al lado de Thalía y Farina, además de contactar con productores y músicos.

El broche de oro vino con el galardón que recibió hace poco, en la categoría mejor artista sur en los Premios Heat 2020.

¿Cómo fue ganarle a Mon Laferte, Anitta y Tini?

No me lo esperaba. Yo estaba muy concentrada en mi show, en que todo salga impecable y traté de no ilusionarme con el premio al que estaba nominada. La competencia ha sido fuerte. Anitta tiene todo Brasil que la adora y Tini a Argentina. Entonces, el ser premiada me agarró de sorpresa. Ganarles me da un impulso para seguir luchando, no rendirme y poder enseñarles a mis fans, este 2021 todo lo que he preparado.

El Grammy es una posibilidad cercana.

Yo no soy socia del Grammy aún, pero sí me voy a unir . Estamos pensando con mi manager, ya que he compuesto muchas canciones que aún no salen. Creo que ya es momento de hacerme miembro del Grammy y vamos a ver qué sucede más adelante. Ya todo está listo para empezar con pie derecho el otro año. Así que paso fiestas y vuelvo a Estados Unidos a seguir con mi carrera. Pese a todo, he tenido un buen año, he conocido a mi nuevo manager y he firmado con Red Carpet que son abogados que me van a cuidar mucho porque la verdad en esta industria así como hay gente muy buena, hay gente muy mala.

¿De qué manera te van a cuidar?

Son abogados de entretenimiento. Ellos me asesoraron para contactar un buen representante, me presentaron a mi manager Alex Rodríguez. Ellos ahora van a cuidar mis contratos con las disqueras o colaboraciones. Esto no es juego, es un trabajo, hay marcas envueltas, mucho dinero de por medio y siempre es bueno tener gente que me asesore para no cometer ningún error.

Un programa recordó tus inicios cantando salsa. ¿Regresarías a ese género o te que quedas en el urbano?

La música es universal y yo quiero seguir haciendo música. Si recibo alguna propuesta para una canción salsa que me llame la letra, el mensaje o el concepto, lo voy a hacer. Yo me siento una artista completa y siento que puedo hacer lo que yo quiera, en el momento que quiera. No tengo jefes. Yo soy la que decide qué hacer y qué no. Yo soy la que contrató a mi manager, quien es el que contrata a mi equipo, pero yo tengo el control absoluto de todo.