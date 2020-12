Ignacio Baladán sobre video con Paula Manzanal: “Lo que vieron es lo que es”

Hace unos días, Magaly TV, la firme publicó un video en el que Ignacio Baladán aparecía visitando la casa de Paula Manzanal.

Al ser consultada sobre estas imágenes, la modelo confesó que se encuentra saliendo con el integrante de Esto es guerra; sin embargo, el último prefirió guardar silencio.

Ahora, tras varios días, Ignacio Baladán se animó a hablar sobre el tema ante las cámaras de América Espectáculos, pero precisó que prefería no dar mayores detalles sobre su vínculo sentimental con Paula Manzanal. “Estoy tranquilo, no hablo mucho. Lo que vieron es lo que es. Cuando quiera mostrar algo más, lo verán. No quiero especificar más”, aseveró el chico reality.

Cabe precisar que Ignacio Baladán brindó estas declaraciones luego de llevar panetones y juguetes a un grupo de niños de bajos recursos en El Agustino.

Paula Manzanal sobre Ignacio Baladán: “Lo quiero un montón”

Al ser abordada por las cámaras de Magaly TV, la firme, Paula Manzanal aseguró que tiene una muy buena relación con Ignacio Baladán. Además, aclaró que ambos recién están saliendo.

“Nos estamos conociendo. Yo lo quiero un montón, él sabe que lo quiero mucho y ya, vamos a ver. Es un buen chico”, señaló la modelo.

Recordemos que Paula Manzanal se encuentra separada de su esposo, el australiano Adam Cartwright, a quien no ve desde que empezó la cuarentena en el Perú.

