Elyfer Torres, de Yo soy Betty: “Pensé que no podía ser actriz por el estándar de belleza”

Yo soy Betty, remake de la telenovela colombiana Yo soy Betty, la fea (1999-2001), se estrenó en la televisión peruana a través del canal Latina el último martes 15 de diciembre a las 2.30 p. m.

La República conversó con la actriz principal Elyfer Torres, quien da vida a una Betty más moderna y joven que vive en Nueva York. Esta producción de Telemundo se estrenó en 2019 con gran éxito en México y otros países.

La artista de 23 años nos cuenta cuáles son las enseñanzas le ha dejado el personaje y revela que, en algún momento de su carrera, se sintió como Beatriz Aurora Rincón Lozano.

- ¿Por qué deberíamos de ver esta nueva versión de Yo soy Betty, la fea?

Deben de verla porque si bien es la misma historia es una nueva manera de contarla, una más actual, es menos machista y tiene más inclusión con personajes de diferentes culturas. Tiene una onda millennial. Es muy divertida.

Betty sigue siendo adorable, pero también no se deja tanto, se atreve a decir lo que piensa. Su transformación no tiene que mucho que ver con lo físico sino con lo interno, con el amor propio y la construcción que ella tiene de sí misma, ya que decide cómo se siente.

- ¿Cuál es la diferencia entre la Betty que interpretas y la de la versión colombiana?

Todo. Desde que crece en New York, es hija de migrantes, sus padres la hicieron fuerte, es una mujer que pone límites y tiene sentido del humor. Hay muchas cosas que son distintas. Sobre todo la edad y el contexto en general.

- ¿Qué es lo que te ha enseñado Betty fuera de la ficción?

Lo que me ha enseñado el personaje ha sido saber que la necesidad más grande no es ser más bonita. Creo que hay muchos momentos en los que sentimos que es lo único que tenemos que ser cuando no es cierto.

La libertad de que no me dé pena de ser quien soy, decir que pienso porque mi opinión es válida, eso lo aprendí muchísimo de Betty. Sobre todo que puedo hacer mis sueños realidad y nada tiene que ver de dónde vengo y cómo me veo, aprendí a creer en mí.

- ¿Al igual que el personaje de Betty, tú también te has sentido discriminada, en algún momento, por tu aspecto físico en el mundo de la actuación?

Betty es un personaje que conecta con todos y es que todos nos hemos sentido Betty en algún momento. También me ha pasado, llegué a un punto en que pensé que no podía ser actriz porque no me veía como el estándar de belleza de las actrices en Latinoamérica. Es culpa de la industria que sigue perpetuando estos estereotipos.

Cuando Betty llega a mis manos, siento que tengo una voz y quiero representar a las mujeres que pasan por esa sensación de no sentirse representadas. Pues sí, lo he vivido, pero me ha funcionado para ser más fuerte y saber que los estereotipos son un conflicto social.

- ¿Consideras que Yo soy Betty incentiva el rompimiento de los cánones de belleza y el empoderamiento de las mujeres?

Creo que sí, no al 100%, pero hace su parte al mostrar a una protagonista que no se ve como las demás, mujeres de todas las tallas, de color, muestra a las mujeres reales, como somos verdaderamente.

En cuestión de empoderamiento femenino, no solo es la historia de Betty, sino de todas las mujeres del pelotón, que van a encontrando su camino, su fuerza interna, al final todas crecen. Eso es muy bello para el empoderamiento y la aceptación.

- Además de actriz también eres cantante, pero ¿cuál de estas dos actividades te apasiona más?

La actuación es mi primer amor, es hasta hoy lo que más me apasiona. Pero la música, no la descarto, quiero explorar por ahí que puede pasar.

- ¿En qué otros proyectos te vamos a ver en el 2021?

Viene un proyecto muy espectacular que se llama Guerra de vecinos y sale en el 2021. Es una serie original de Netflix. No puedo hablar mucho al respecto, pero mi personaje es feminista. Es una comedia corta que está padrísima.

