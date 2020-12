Yo soy: imitador de Enrique Guzmán se quiebra al recordar muerte de su papá

Tony Silva, imitador de Enrique Guzmán, se conmovió hasta las lágrimas en Yo soy al hablar de su padre, quien falleció hace aproximadamente tres meses.

Luego de realizar una destacada presentación al ritmo de “El rock de la cárcel”, el participante se quebró.

“Perdón, no soy de mostrar mis emociones y menos en pantalla. Hace unos días me preguntaron cuándo había fallecido mi papá y yo estoy perdiendo la noción de los días, mi papá se ha ido hace tres meses y medio y no hace cinco como dije”, comentó.

Tras estas emotivas palabras, ’Enrique Guzmán’ fue sorprendido por una llamada telefónica de María, su madre, quien, después de recordarle a su hijo la excelente persona que es, le pidió que mantuviera vivo el legado de su padre, otro artista.

“Hice el mejor esfuerzo para que mi papá se quede, pero no me alcanzo”, señaló. “No soy de hacer esto, pero también sé que no es ajeno a lo que estamos pasando. Todos hemos perdido a alguien en esta tormenta tan difícil que nos ha tocado”, añadió conmovido el concursante de Yo soy.

Ante esta escena, Cristian Rivero le brindó al imitador de Enrique Guzmán unas palabras asegurándole que Yo soy siempre estará dispuesto a apoyarlo.

“No tienes por qué pedir disculpas. Yo soy tiene nueve años, somos una familia, estamos aquí para escucharte, contenerte y decirte que tengas fuerza, que estás haciendo un estupendo trabajo, que mamá está orgullosa, que papá Tony ha dejado un gran legado y que tú eres la continuación de él”, expresó el conductor.

