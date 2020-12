Samahara Lobatón responde a comentarios racistas contra su hija

Con total indignación, Samahara Lobatón respondió a una serie de comentarios racistas que recibió por Instagram su menor hija, quien nació a mediados de octubre.

La hija de Melissa Klug condenó los mensajes ofensivos en los que varios cibernautas se refirieron a la pequeña por su color de piel.

“Qué racista tu comentario, si es blanca, negra, rubia o morena, ¿Cuál es el problema? ¿Acaso el color de piel nos hace hermosos? Ella con su color de piel y su cara de ángel es perfecta, ¿ahora entienden por qué no muestro a mi hija? Para evitarme comentarios como este”, aseveró la influencer cuando una de sus seguidoras la acusó de avergonzarse de su hija.

De esta forma, Samahara Lobatón dejó en claro que prefiere no mostrar el rostro de su hija en Instagram para proteger la identidad de la pequeña.

Samahara Lobatón celebra el primer mes de su hija

El último 15 de noviembre, Samahara Lobatón celebró el primer mes de vida de su hija, en una íntima reunión familiar. Además, compartió las imágenes del suceso en Instagram.

“Amor de mi vida, feliz primer mes, eres un ser de luz magnífico, un angelito y te mereces todo en esta vida, te has robado mi corazón. No sabía que podía amar así como te amo a ti. Eres la reina de mi vida y lo mejor que me ha pasado”, manifestó la hija de Melissa Klug junto a las fotos de la celebración.

Samahara Lobatón Klug se reunió con sus padres y hermanos para celebrar el primer mes de vida de su pequeña Xianna. Foto: @sam_lobaton_klug Instagram

