Raphael, los conciertos del escándalo

Mientras veinte países de la Unión Europea suspenden vuelos por temor a la nueva cepa del coronavirus, en España la polémica se alzó porque miles asistieron a los dos conciertos que ofreció Raphael en Madrid. Se trata de los primeros conciertos de esas características desde marzo. “Yo entiendo a la sociedad cuando ve, además, una imagen que confunde porque el Palacio de los Deportes tiene una capacidad para 16 mil personas y ayer estaba al 30%. Pero ahora que no vamos a poder estar con los nuestros más de seis personas en estos días entiendo ese malestar”, declaró la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Los asistentes que pagaron aproximadamente 75 euros no tuvieron quejas, al contrario, dijeron que hay mayor posibilidad de contagios en los centros comerciales. “El aforo está al 25% y con todas las medidas de seguridad. Pienso cantar y disfrutar”, recoge El País.

Pero las reclamos (España registró 334 fallecidos el fin de semana) van desde el mismo sector musical. Álvaro Suite, guitarrista de Bunbury, escribió en Twitter: “Meses de lucha y trabajo para demostrar que la cultura es segura, y ahora que está todo jo... ¿nos vienen con esto? Muy a favor de seguir produciendo, pero ¿esto? Morir y llorar por otras razones”, respondió a un tuit que celebraba el concierto de Raphael porque volvió a “encender las luces del WiZink Center”.

El periodista gallego, Manuel Rico, decía que “habría que revisar” la norma. “Se han cumplido las normas. Pero no hay forma de explicarle a la gente que se puedan reunir 5 mil personas para ver un concierto y luego no se puedan juntar 7 personas en Navidad”.

Sin embargo, ABC dio cifras comparativas. “En el recinto hay 160 mil metros cúbicos de aire, con lo cual tocaban a unos 40 m³ de aire por espectador. En una reunión familiar de seis personas en un salón de 30 metros cuadrados tocarían a 10 m³ de aire por persona”. Lo cierto es que, según Ayuso, en función de la evolución de la pandemia, añadió, se tomarían otras medidas. “Si la incidencia acumulada fuera preocupante, se suspenderían estos eventos porque es lo único que queda”.

En ABC, la empresa –a través de Manolo Saucedo– respondió que Raphael no tuvo ningún privilegio y que “echaron de menos” los pronunciamientos de “artistas de primera línea” a favor de que se reactive la ‘cultura segura’. “Este concierto lo podría haber hecho cualquier artista. Quien quiera hacer un show en estas condiciones, puede hacerlo. Raphael ha querido dar el paso. Pero económicamente ha sido un desastre para todas las partes. Nadie ha buscado el rendimiento económico. Por eso creo que otros artistas no han querido hacerlo”. Por el momento, Raphael no se ha manifestado y aún tiene programado un concierto en enero en México.

