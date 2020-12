Mónica Delta queda varada en España por suspensión de vuelos desde Europa

Mónica Delta afronta una complicada situación, pues se ha quedado varada en España luego de que el presidente Francisco Sagasti ordenara la suspensión de vuelos provenientes de Europa ante la aparición de una variante del coronavirus.

Hace unos días, la periodista viajó a dicho país para pasar la Navidad al lado de sus hijos, sin imaginar que el mandatario impondría esta radical medida para prevenir los contagios en el Perú.

“Estoy sorprendida porque vine después de mucho tiempo para ver a mis hijos y me encuentro con esta información, así que estoy un poquito incierta”, comentó Mónica Delta, durante un enlace con RPP.

Asimismo, contó que, a pesar de los más de 10.000 contagios diarios por la COVID-19 en España, los ciudadanos continúan desarrollando sus actividades con normalidad.

“Lo que he visto es que hay mucha gente en la calle, eso me pareció un poco abrumador, por eso rápidamente me recluí en el departamento de mi hija, pero prácticamente el 100% de las personas tienen las mascarillas y bien puestas”, relató.

Finalmente, Mónica Delta dijo que espera que los vuelos puedan reabrirse lo antes posible para poder retornar al Perú y así continuar con su labor periodística. “Cruzo los dedos para poder regresar en el tiempo que había previsto, espero volver a trabajar”, señaló.

