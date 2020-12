Líder de Zen, Jhovan Tomasevich: “Entre los géneros musicales no debería existir rivalidad”

El rock y la salsa se unieron. Zen, la banda liderada por Jhovan Tomasevich, estrenó el nuevo tema “Fuego Eterno” en colaboración con Daniela Darcourt.

Fue una gran sorpresa para la mayoría de los fans debido a que es la primera vez que el grupo peruano de rock se fusiona con una cantante popular y de un género musical distinto.

La República conversó con Jhovan Tomasevich sobre su trabajo con Daniela Darcourt que marca el inicio de una apuesta diferente en la música peruana. Además, habló sobre Fuego y quimera, el nuevo disco de Zen que ya se encuentra disponible en las plataformas.

- ¿Cómo y por qué deciden incluir en su disco a un artista de otro género?

A Daniela la conocí hace un par de años, siempre me llamó la atención su forma de cantar y presencia escénica. Empecé a seguirla en redes sociales y me di cuenta que ella cantaba otros géneros. Un día me la cruzo en el backstage de un festival, y le digo ‘tú tienes que cantar en el próximo disco de la banda’ y ella me dijo ‘encantada, quiero hacerlo’.

Cuando estábamos grabando la canción a fines del año pasado, le comento a Manuel Garrido Lecca, un productor muy conocido, que quería invitar a Daniela Darcourt. No solo era una apuesta por tener una voz femenina y tener un primer invitado en el disco, sino que además, sentía que reflejaba lo que pasa con los peruanos, que ya estábamos cambiando el chip de solo escuchar un género musical.

Para mí representa un gesto de demostrarle a la gente que entre los géneros musicales no debería existir rivalidad, sino todo lo contrario, hay buena onda, admiración mutua por la carrera y trabajo del otro.

- ¿Por qué eligieron a Daniela Darcourt y no a otra cantante para “Fuego Eterno”?

Lo que vi en Daniela es que tuve una corazonada de que su timbre vocal se acerca mucho a lo que yo he construido con mi propia voz. Siempre estoy buscando llevar mi voz al límite, es una característica que pocos artistas hacen porque es un poco arriesgado.

Entonces, reconozco cuando escucho a un cantante que canta en tonos graves y dispara para la parte aguda. Eso es lo que me gusta de ella, que tiene esa potencia vocal y ese timbre que se puede acoplar muy bien al género.

- ¿Cómo fue la química con ella al grabar el videoclip?

Quienes me conocen y conocen a Daniela, saben que nos encanta la música y tenemos una buena disposición. Ella ha vivido episodios muy intensos en su carrera y a pesar de todo eso, no ha perdido ese ángel, buena onda y disposición.

Tanto en el estudio y al grabar el videoclip, si no hay química es terrible, pero nosotros nos hemos quedado cortos, pasamos mucho tiempo conversando de cualquier cosa, de nuestras vidas, de anécdotas, de conciertos.

Hay muy buena química, creo que hemos hecho una buena relación. Ojalá algún día podamos tocar la canción en vivo, pero este es un inicio para algo que deberían hacer otras agrupaciones y no solo las bandas de rock.

- ¿Consideras que este videoclip ha sido el trabajo más importante del año para Zen?

El trabajo más importante y difícil ha sido sacar el disco sin caer en la tentación de escribir canciones relacionadas a la pandemia. Queríamos mantenernos en la parte artística. A pesar de que la letra de la canción se grabó el año pasado, sentimos que refleja mucho lo que estamos viviendo ahora.

Esta habla de los sueños y miedos, uno le dice que ‘venga lo que venga’ y el otro le dice ‘te voy a enfrentar’, en el coro ambos nos encontramos.

Lo más importante de esta canción es que es nuestra primera colaboración con una artista popular y de un género musical que nadie lo esperaría.

- Entonces, ¿consideras que este tema es una demostración de que los artistas de géneros diferentes pueden unirse y acabar con rivalidades?

Me he dado cuenta que existe un amplio respeto y admiración mutua entre los artistas, pero somos muy celosos y cerrados a la hora de generar estas colaboraciones por los géneros musicales.

En el mundo del rock, somos incapaces de ponernos de acuerdo para hacer una canción a pesar de que nos hemos presentado en los mismos festivales.

Creo que va por un tema de personalidad de escena, hay bastante recelo y protección con lo que uno hace. Con Daniela me pasó que cuando la escuché dije ‘ella tiene una voz que podría caber en el registro de la banda’.

- ¿Con cuál artista o grupo más quisieran colaborar o de qué género?

Tengo varias amigas y cantantes mujeres con las cuales hemos conversado y tenido planes de grabar en el futuro, son de otros géneros fuera del rock.

Me gustaría hacer una reversión o canción nueva con un cantante de hip hop. En un festival hace dos años, invitamos a Terco 92 que se suba al escenario en el Estadio Nacional, improvisó una de nuestras canciones y quedó una versión brutal. Sería chévere con una canción original.

- ¿Ha sido difícil para ustedes estar alejados de los escenarios por la pandemia?

Los shows en vivo son la entrada más importante de dinero para nosotros. Hacer el disco es una inversión fuerte, lo teníamos planeado para principios de este año, pero pasó lo que pasó.

Aun así, no quisimos faltar a la promesa que le hicimos al público, queríamos que la gente tenga material nuevo, decirles con estas canciones que aún hay esperanza a pesar de ser una de las industrias más golpeadas por la pandemia.

- Cuéntanos más detalles sobre el disco.

El disco se llama Eclipse y quimera, se estrenó el viernes en la madrugada junto con la canción de Daniela Darcourt. Es un EP que trae cuatro canciones nuevas: “Confusión”, “Fuego Eterno” y dos adicionales que se llaman “Fragilidad” y “Sueños”.

Además, hay un bonus track que trae las versiones acústicas y dos canciones que lanzamos hace un par de años que no tenían disco. No es físico, solo se puede escuchar en las plataformas. Dos de esas canciones las produjo Manuel Garrido Lecca.

