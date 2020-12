Irina Baeva expresa su apoyo a Gabriel Soto tras filtración de video íntimo

Gabriel Soto sufrió la filtración de un video íntimo a través de redes sociales y, horas después de confirmar la veracidad de las imágenes, recibió el respaldo de su actual pareja Irina Baeva.

La actriz rusa fue abordada por reporteros mexicanos y refirió que el mencionado clip no es actual. “Lo único que tengo que decir al respecto yo, porque no fue en mi año, no me compete hablar del tema”.

Del mismo modo, afirmó que el artista mexicano cuenta con su ayuda y pidió respeto para su familia, especialmente para sus menores hijas producto de su relación con Geraldine Bazán.

“Gabriel como mi pareja, como el hombre con el que estoy y a quien amo, tiene todo mi apoyo y toda mi confianza en estos momentos. Y pues bueno, lo único que me gustaría pedirles es que todos tengamos respeto hacia un tema tan delicado, porque hay dos niñas de por medio”, dijo Irina Baeva al programa Suelta la sopa.

Gabriel Soto fue víctima de la vulneración a su privacidad y se mostró indignado luego que se difundieran imágenes a través de redes sociales.

El artista de 45 años confirmó que el material privado era suyo con un mensaje que compartió en Instagram.

“Lo único que quiero decirles es que me siento muy vulnerable por la manera en que se violó mi intimidad y dejar en claro que pasó (el video) hace muchos años. Me hago completamente responsable del tema”, aseguró.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.