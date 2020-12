Alejandra Baigorria y Patricio Parodi celebran su victoria en la final de EEG

Alejandra Baigorria y Patricio Parodi mostraron su orgullo en redes sociales luego de que los Guerreros se llevaran la tan ansiada copa en la final de Esto es guerra.

Luego de un intenso enfrentamiento contra sus adversarios, el equipo local pudo superar a los Combatientes y de esta manera se convirtieron en los campeones de la temporada 2020 del reality.

Jazmín Pinedo no pudo contener su emoción al ver la victoria de su grupo y resaltó el compromiso de Alejandra Baigorria, quien les dio el punto decisivo en la última competencia.

“Eres lo máximo, bien jugado, bien luchado hasta el final”, fueron las palabras de la conductora de Esto es guerra.

La empresaria de Gamarra contó cómo fue su experiencia en la final del reality a través de Instagram y, aunque aseguró que su corazón le pertenece a los Combatientes, se encuentra muy feliz por haber llevado la copa a su actual equipo.

“Hoy mi corazón está más que feliz porque me di cuenta que muy pocos confiaron más en mí que yo misma y pude demostrarme que puedo más de lo que pienso. Les juro que no sentía mis brazos, pero mi garra no me dejaba rendirme. Soy combatiente de corazón, pero le debía la victoria a mis guerreros”, escribió.

Por su parte, Patricio Parodi dedicó el campeonato a todos los seguidores e hinchas de los Guerreros:

“Con este triunfo cerramos un año más en EEG. Agradecido por todo lo que entregamos durante todo el año por ustedes, nuestros hinchas que nos alientan a mejorar, a sacar nuestros puntos y esforzarnos cada día más”.

