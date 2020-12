La leyenda del cine: Clint Eastwood

“Clint Eastwood ha sobrevivido a un accidente aéreo y no abordó un vuelo donde murieron varios de sus amigos. Es un veterano del ejército que nunca sirvió en una guerra. Es un tipo gracioso. Es monumental. Se ha negado a dejar de trabajar, pero también siempre se ha negado a trabajar más duro de lo necesario”, se leía en la revista Esquire en septiembre del 2012.

No se equivocaron. Han pasado ocho años y el gran Eastwood sigue trabajando. A sus 90 años -cumplidos en mayo- ha finalizado una película y en plena pandemia. Se trata de la cinta Cry Macho que dará continuidad a Richard Jewell, su último trabajo estrenado este mismo año.

El ganador de cinco premios Óscar (dos como director) es, según quienes han trabajado con él, conocido por sus primeras tomas, por esperar que sus actores y el equipo estén preparados para la primera señal. Además, sostienen que no tiene prisa. “Es conocido por dejar que la cámara funcione hasta que el actor rompe el personaje en lugar de decir ‘corten’”, contó Bill Gerber, exdirector de Warner Bros. “Tienes que rogarle por una segunda toma”, recordó a Esquire Matt Damon, quien protagonizó dos películas de Clint, Invictus y Hereafter. “Lo hice una vez y él dijo, ‘¿por qué, para que puedas perder el tiempo de todos?’”.

“Sabes que tienes que estar listo porque es una toma”, dijo Jeff Daniels, quien hizo Blood Work con Eastwood en 2002. “Y no puedes creerlo. Te lo dice y estás listo y ahí está. Obtienes una toma y sigues adelante. Estás como ‘¿en serio?’. Y él dice: ‘Estamos bien’. Y para cuando realizó ese pequeño intercambio de dos líneas, la cámara ya se movió y las luces se apagaron. Se sirve el almuerzo” .

Por su lado, Jack Green, el director de fotografía de catorce películas de Clint, recordó que “nunca alza la voz y nunca tiene que hacerlo. Nadie discute con él. Nadie lo desafía”.

En enero de este año, el portal magazinedigital.com le preguntó al siempre polémico personaje –por su posición política– cuál era su método para elegir buenas historias. Respondió que se guiaba por una reacción emocional. “Creo que cuando cuentas historias tienes que presentarlas a la audiencia de la misma manera en que te impactan a ti con la esperanza de que el público sienta lo mismo. Luego dependerá de la suerte, porque muchas veces las audiencias no pueden entender qué estabas pensando cuando decidiste hacer la película, porque es la historia más estúpida que han escuchado. Pero de vez en cuando comparten tu percepción. Lo cierto es que no tengo un método”.

Sobre los sueños por cumplir, dijo: “Es que nunca imaginé que iba a llegar hasta aquí. En cuanto a mi edad, debo confesar que de vez en cuando levanto la cabeza y me pregunto cómo es que todavía sigo trabajando y me cuestiono si no tendría que buscarme un buen asilo para ir a vivir. De todos modos, creo que he tenido suerte y he heredado los genes de mi abuelo, que me permiten seguir adelante. Pero tampoco tengo la seguridad. En cualquier caso, sé que no tengo que cuestionarme mucho nada y simplemente continuar”.