Gillian Anderson y Peter Morgan se separan tras cuatro años de romance

La actriz Gillian Anderson y el guionista y creador de la serie The crown, Peter Morgan, se separaron después de varios años de relación. Aunque ninguno de los dos ha confirmado la noticia, el diario británico Daily Mail publicó que la pareja, que nunca compartió vivienda, rompió definitivamente.

Peter Morgan (57) y Gillian Anderson (52) salían juntos desde el 2016, sin embargo, debido a sus carreras profesionales, el tener hijos de otras parejas y su independencia, decidieron aplicar la fórmula living apart together (vivir separados pero juntos). Pese a ello, según da cuenta Daily Mail, sus apretadas agendas de trabajo hicieron que esta forma de vida no funcionara en ellos y que cortaran la relación en buenos términos.

Anderson, quien en los años noventa se hizo ampliamente conocida por su papel como la agente Scully en Los Expedientes X, trabajó por primera vez con Morgan en la cuarta temporada de la serie The crown donde ella interpretó a la primera ministra británica Margaret Thatcher, un trabajo que aceptó después de debatir con su pareja si era conveniente que se vieran todos los días durante el rodaje.

Junto a David Duchovny en Los Expedientes X. (Foto: Difusión)

Según explicó Gillian Anderson en noviembre del año pasado a la revista Marie Claire, ambos llegaron a un acuerdo para que el trabajo no afectara a su relación de pareja. “Por el bien de nuestra salud mental, y sobre todo por el bien de nuestra relación, establecimos unos límites que no podíamos cruzar. En resumen, que yo no iba a hacer ningún comentario sobre el guion que él había escrito, pero que a cambio él tampoco iba a dar su opinión sobre mi interpretación”, contó la actriz aquella vez.

Peter Morgan es un prestigioso dramaturgo, guionista y productor inglés que ha sido responsable de importantes producciones como Frost/Nixon, La Audiencia, El último rey de Escocia y Bohemian Rhapsody. Además, fue nominado al Oscar por su guion de la película The queen, que interpretó Helen Mirren. En 1997 se casó con la princesa Anna Carolina Schwarzenberg, con quien tiene cinco hijos.

Como Margaret Thatcher en la serie The Crown. (Foto: Difusión).

En tanto, antes de lucirse en The crown, Gillian Anderson interpretó a la terapeuta sexual Jean Milburn, en la serie Sex Education. En cuanto a su vida privada, se casó y divorció tres veces. La primera vez, en 1994, fue con Clyde Klotz, un diseñador de producción que es el padre de su hija Piper, de 25 años. Una década después se unió al experiodista Julian Ozanne, pero aquello tampoco duró. Además, tiene dos niños, Oscar y Felix, de 13 y 11 años, de una relación posterior con el empresario Mark Griffiths.

Gillian Anderson, últimas noticias:

