Gabriel Soto se pronuncia tras violación a su intimidad

Gabriel Soto se mostró afectado y preocupado tras la divulgación de un material privado suyo. El actor mexicano de 45 años confirmó la que la persona que salía en dichas imágenes se trataba de él y asumió toda la responsabilidad.

El reconocido intérprete, quien mantiene una sólida relación con la modelo rusa Irina Baeva, usó sus redes sociales para manifestarse ante la violación a su privacidad.

Gabriel Soto compartió varios videos desde sus historias de Instagram donde reveló lo mal que se siente por esta situación y la preocupación que le genera que este hecho afecte a sus pequeñas hijas. Por tal motivo hizo un llamado a los medios de comunicación para que tengan cuidado en cómo manejan la información.

“Hola a todos. No voy a hablar mucho del tema. Lo único que quiero decirles es que me siento muy vulnerable por la manera en que se violó mi intimidad y dejar en claro que pasó (el video) hace muchos años, me hago completamente responsable del tema”, empezó Gabriel Soto, quien protagonizó una polémica separación de su exesposa Geraldine Bazán.

“Quiero pedirles a mis amigos de los medios de comunicación, todo su apoyo al tratar esto con el mayor cuidado para garantizar el bienestar de mis hijas y de mi pareja. Por su apoyo y compresión muchas gracias, cuídense mucho”, añadió en el video.

Horas antes de su pronunciamiento en Instagram, Gabriel Soto denunció desde Twitter sobre la “violación a mi intimidad”.

Usuarios le mostraron su respaldo y le aseguraron que no tiene nada de qué avergonzarse.

