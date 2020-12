El wasap de JB, Yo soy o El reventonazo de la chola ¿cuál ganó el rating?

El sábado 19 de diciembre se llevó a cabo una vez más una dura batalla por el rating. En esta ocasión, Yo soy, El wasap de JB y El reventonazo de la chola intentaron conquistar al público peruano con lo mejor de su programación.

A puertas de la Navidad, la Chola Chabuca realizó un programa especial en el que se premió a lo mejor de la música del año, con grandes invitados como Deyvis Orosco, Los 5 de Oro, Christian Yaipén, entre otros. Con esta propuesta, el espacio hizo 10,9 puntos de rating, convirtiéndose en el más visto.

“Gracias a todo el público peruano que nos acompaña. Vamos a darles muchas más alegrías en este cierre de año”, declaró Ernesto Pimentel.

Por otro lado, Yo soy llevó a cabo uno más de sus conciertos en vivo, en el cual se eliminó al imitador de Manuel Mijares de la competencia y en el que, además, Shantall imitó a la famosa cantante estadounidense Rihanna. Gracias a esta edición, el espacio dirigido por Ricardo Morán obtuvo 10 puntos.

Finalmente, El wasap de JB sorprendió con un segmento especial por Navidad, en el que sus integrantes enviaron emotivos mensajes a los televidentes, alentándolos a mantener la fe y seguir adelante en medio de la pandemia del coronavirus. El programa humorístico de Jorge Benavides logró 9.9 puntos de rating.

“Yo he tenido familiares que he perdido, pero viniendo a El wasap de JB a trabajar he disipado mi mente. Eso me ha hecho muy bien. Los quiero mucho a todos. Gracias al señor Jorge, a Melvita, que me ha apoyado bastante, a Karim (Marengo)”, expresó Gabriela Serpa, una de las más emocionadas.

