Dorita Orbegoso aclara situación sentimental: “Sigo con el papá de mi hijo”

Este lunes 21 de diciembre, Dorita Orbegoso acudió como invitada especial al set de En boca de todos, donde aclaró cuál es su situación sentimental.

Con total seriedad, la bailarina precisó que continúa en una relación con el padre de su hijo, desmintiendo así los rumores sobre su presunta ruptura que surgieron semanas atrás.

“Yo estoy soltera porque no tengo anillo de compromiso, porque no me voy a casar y no es prioridad casarme, pero no tengo por qué decir estoy soltera pero no sola, porque todo el mundo sabe que yo tengo una relación. Yo no necesito salir con un cartel en la frente para decir que sigo con el papá de mi hijo”, aseveró.

Dorita Orbegoso aseguró, además, que si su romance llegara a terminar será ella quién lo dará a conocer públicamente. “Si yo mañana más tarde me separo, eso queda para mí y la única persona que tendrá que hablar, si así lo decido soy yo”, sentenció.

Dorita se compromete con el padre de su hijo

A principios de agosto, Dorita Orbegoso se comprometió con el padre de su menor hijo y compartió las imágenes del suceso a través de su cuenta oficial de Instagram.

En el clip, se ve que el empresario le propuso matrimonio a la bailarina en una íntima reunión familiar donde se encontraban celebrando sus cinco años como pareja.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.