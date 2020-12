Armonía 10: No haremos conciertos presenciales hasta que llegue la vacuna

La agrupación de cumbia Armonía 10 es una de las más aclamadas en el Perú. Debido a la pandemia, al igual que los demás músicos y grupos del país, se tuvo que alejar de los escenarios durante este año.

Sin embargo, se preparan para ofrecer su primer concierto virtual el próximo viernes 25 de diciembre a las 3:00 p. m. Las entradas ya se encuentran disponibles a la venta en las redes sociales.

La República conversó con los músicos Carlos Carmona, Wilson Peña y el animador Luis ‘El Gato’ Bazán, quienes, en representación del grupo peruano, hablaron sobre la reactivación de los shows presenciales.

- ¿Cómo ha sido para Armonía 10 este año 2020, en el que crisis de la pandemia ha afectado mucho el mundo musical?

Luis ‘El Gato’ Bazán: Nos agarró de sorpresa la pandemia. Muchos nos hemos reinventado con la venta de mascarillas y alcohol. Somos gente emprendedora gracias a Dios. Al mal tiempo, buena cara. Ahora, nos estamos preparando para el 25 de diciembre, que es el primer concierto virtual.

- ¿Consideran que esta crisis, además de afectar económicamente a los músicos, también los ha perjudicado emocionalmente?

Luis ‘El Gato’ Bazán: El primer mes, sentimos miedo, pero de todas maneras hemos salido a trabajar. Por mi parte, estuve por Piura. Estuve haciendo trabajo publicitario. Hemos pasado por varias enfermedades, y Armonía 10 ya está acostumbrada.

Carlos Carmona: Sí, me afectó emocionalmente porque tuve perdidas familiares. Hasta ahora nos seguimos cuidando y, poco a poco, nos hemos reinventado. Para que Walter Lozada nos permita hacer esta entrevista, hemos pasado la prueba de COVID-19 y hemos salido negativo. Seguimos siempre los protocolos.

Wilson Peña: Gracias a Dios, he estado tranquilo y feliz. Como todos, en mi familia, hemos tenido un poco de preocupación por lo que estaba pasando. Pero lo estamos superando. Todos estamos sanos y completos.

- ¿Alguno de ustedes fue víctima del coronavirus?

Luis ‘El Gato’ Bazán: Un integrante de sonido y el baterista tuvieron COVID-19. Sucedió las primeras semanas del inicio de la pandemia. Ambos ya se recuperaron.

- ¿Están dispuestos a hacer conciertos presenciales si se oficializa el protocolo del Gobierno?

Luis ‘El Gato’ Bazán: No haremos conciertos presenciales. Lo que está ofreciendo en la cuarta fase el Gobierno es un concierto de 45 minutos o de una hora, pero la gente que acude a las fiestas, hasta que formen su cola e ingresen, se van a quedar en la calle.

Como no hay vacuna, Walter Lozada ( director de Armonía 10) no quiere arriesgar a su personal. Si hubiera una vacuna, ahí podría ser, pero por ahora, es imposible. Hasta que este la vacuna, no podemos hablar de presentaciones presenciales.

- Entonces, ¿están decididos a no regresar a los escenarios hasta que llegue la vacuna?

Luis ‘El Gato’ Bazán: Sí, definitivamente. No hay un buen protocolo que nos permita trabajar libremente, vamos a estar con mucha presión y creo que será negativo. Digamos que se enferme un integrante (de Armonía) o un asistente de la fiesta, porque te podrán medir la temperatura, pero no siempre eso es un índice de que no tienes COVID-19.

- ¿Consideran que es una buena medida que se prohíba la venta de bebidas alcohólicas?. Algunos músicos se han pronunciado en contra, porque aseguran que las ganancias salen del consumo.

Luis ‘El Gato’ Bazán: Es que no es un recital, no es una obra teatral, no es una fiesta infantil, es una presentación para mayores. El estilo de la cumbia siempre va acompañado de una cerveza, entonces, no tiene sentido. Lo tomamos como una broma.

Carlos Carmona: Mover todo el equipo de Armonía 10 es una inversión muy grande. Creo que a los promotores no les va a convenir pagar el precio que realmente cuesta un evento de esa magnitud.

Luis ‘El Gato’ Bazán: La logística es muy grande. Están los músicos, los sonidistas, los técnicos, una empresa de esta índole no se mueve con 1000 o 2000 soles, definitivamente no.

