Alondra García llegó a Lima para celebrar su cumpleaños número 29

Alondra García Miró regresó a Lima por motivos laborales y aprovechó para celebrar su cumpleaños número 29 junto a su familia.

Como se sabe, la joven modelo reside desde hace varios años en Brasil junto a su pareja, el futbolista Paolo Guerrero. No obstante, la novel actriz retornó a Perú para grabar una campaña publicitaria, y la fecha coincidió con la celebración de su cumpleaños.

Alondra García Miró compartió a través de sus historias de Instagram los momentos que pasó en su celebración el pasado viernes 18 de diciembre.

En las imágenes, se pudo ver a la modelo emocionada por las palabras elogios de parte del productor de la telenovela Te volveré a encontrar. También se le observa llegando a la casa de su abuela para soplar la vela de su torta.

“Quiero agradecer a toda la bendición que ha sido este fin de semana. He leído todos sus mensajes y me siento tan feliz de que una colección a la que le he puesto tanto de mí les haya gustado tanto”, escribió la joven en sus rede sociales.

“Uno de mis grandes sueños es formar mi familia y ser mamá, eso sí. Es uno de mis mayores sueños en esta vida, pero cuando será, cuando tenga que ser el momento, cuando Dios mande, todo a su debido momento”, mencionó la actriz a fines de julio.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.