Raphael dio concierto en Madrid en medio de la pandemia y divide las redes

El reconocido cantante español Raphael realizó un concierto multitudinario en medio de la crisis sanitaria a causa de la pandemia por el coronavirus.

A pesar que España ha entrado en una fase de confinamiento por el rebrote de la COVID-19, el artista celebró sus 60 años de trayectoria con un show que convocó a 5.000 personas. Según, organizadores del evento, solo se ocupó el 30% de su aforo y contó con las medidas de bioseguridad para evitar el contagio del coronavirus.

No obstante, el concierto de Raphael generó un gran debate, ya que mucho cuestionaron al artista por hacer un concierto en medio de la pandemia, mientras que otros señalaron que nadie obligó a los asistentes a ir a su show.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, comprendió a los ciudadanos que manifestaron su malestar, ya que en España han ordenado que solo permitirán reuniones de familiares por fiestas navideñas de máximos 6 personas. No obstante, destacó que el Wizink Center siguió todas las normas de seguridad establecidas para este tipo de eventos: “Es un recinto seguro, que renueva el aire cada 12 minutos, tiene muchas entradas y salidas y en el que había doble mascarilla (…) Se celebró en condiciones de seguridad”, señaló.

“Días antes de la celebración, nos reunimos con la Policía Nacional, con la Policía Municipal y con Protección Civil y nos dieron el visto bueno a todas nuestras medidas. De hecho, el acta que firmaron tras el concierto nos dio la aprobación total a todo lo que habíamos hecho”, dijo Manuel Saucedo, consejero delegado de Impulsa, la empresa que gestiona el WiZink, a El País.

En redes, muchos usuarios lamentaron que permitan este tipo de conciertos.

“No nos podemos juntar en casa más de 6 personas en nochebuena, pero la Comunidad permite un concierto de Raphael con 5.000 personas en un recinto cerrado como el WIZink Center”, “Seguramente en el concierto hay más medidas que en un centro comercial. Al final la responsabilidad es de uno mismo, y en España hay muchos irresponsables, comenzando por los ministros, “Gran imprudencia anoche en los tiempos que estamos”, “Me encanta Raphael, pero no me gusta nada que se junte a tantas personas con todo lo que está pasando”, escribieron algunos usuarios.

Por su parte, Raphael, quien en febrero recibió el Premio Lo Nuestro a la Excelencia, hizo caso omiso a las críticas y solo se limitó a agradecer a todos los que fueron a su concierto.

“Querida gente maravillosa, qué impresionante noche la de anoche. Qué emoción estar en el escenario de nuevo, y veros con tanta pasión y emoción. Millones de gracias por tanto”, escribió desde su cuenta oficial de Instagram.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.