Mirtha Legrand regresa a la televisión tras nueve meses de ausencia

Este sábado 19 de diciembre, Mirtha Legrand volvió a la televisión tras nueve meses de ausencia, durante los que estuvo recluida en su casa para protegerse del coronavirus.

Con un elegante vestido azul elaborado por el diseñador Claudio Cosano, la diva de la televisión argentina hizo su aparición en el set de La noche de Mirtha y fue recibida por su nieta Juana Viale.

“¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Qué linda vuelta, qué maravilla”, expresó. “Volver acá después de nueve meses me parece tan raro... Me costó dormirme, me levanté tempranísimo”, añadió una emocionada Mirtha Legrand.

La reconocida actriz argentina también aprovechó esta oportunidad para agradecerle a Juana por haber asumido la conducción de su programa desde el 15 de marzo de este 2020. “¿Quién hubiera dicho, cuando eras chiquitita, que íbamos a estar juntas? Te quiero felicitar porque lo que has hecho es maravilloso, Juana”, le dijo.

Otro de los momentos más emotivos del regreso de Mirtha Legrand a la televisión ocurrió cuando la presentadora argentina recordó a su hermana Goldie Legrand, quien falleció el 1 de mayo, con un sentido mensaje. “Quiero dedicarle este programa a una persona que se fue hace unos meses, a mi amada hermana Goldie, para ella este programa, todo mi amor. La extraño, la sigo queriendo, es parte de mi vida. Me cuesta pensar que ya no está entre nosotros. Así que Goldie, donde estés”, manifestó.

Gracias a este programa especial, La noche de Mirtha consiguió hacer un promedio de 11.4 puntos de rating con picos de 13.1, al convertirse en lo más visto de la TV argentina.

