George Clooney: “Las relaciones que damos por hecho son las que realmente Importan”

George Clooney ha concedido una entrevista a La República a través del e-mail. La estrella recibió un cuestionario, y aunque no contestó todas las preguntas, se mostró entusiasta al momento de hablar de su nueva película, Cielo de medianoche, que se estrena este miércoles 23 por Netflix. Una cinta que él protagoniza y dirige, nada menos.

“Definitivamente, lo primero que me motivó a aceptar el reto fue la historia. Este guion es muy bello. Tiene un poco de Gravedad y otro poco de El renacido. Es un relato sobre el fin del mundo, íntimo y cósmico a la vez, que sigue dos hilos narrativos en paralelo. En uno, un científico solitario que ocupa una estación en el Ártico vive los últimos días de existencia de la humanidad en la Tierra. En el otro, una tripulación de exploradores interplanetarios aborda una nave espacial con la esperanza de volver a su hogar después de años en el espacio. Estos astronautas, atrapados en su propio aislamiento, no tienen idea de lo que sucedió en nuestro planeta. Hay esa necesidad real de conectar profundamente”, relata el actor sobre la película basada en la novela Good Morning Midnight de Lily Brooks-Dalton.

Por el tema del filme, es fácil imaginar un paralelo entre la cinta y lo que está sucediendo en el mundo con la pandemia por el Covid-19 que nos tiene incomunicados y confinados en casa. Clooney ha dicho que, efectivamente, “ha sido una película desafortunadamente atinada” por los tiempos que se viven, pero que el rodaje inició mucho antes que sucediera todo.

Lo cierto es que George Clooney ama las películas futuristas: “Incluso cuando no vivíamos tiempos apocalípticos como los de ahora, siempre me gustaron estas historias. En los últimos años, las cosas se pusieron más aterradoras, me parece, un poquito más polarizadas, pero eso es algo cíclico. Todavía me gusta ver una buena historia de apocalipsis”, afirma.

¿Cómo fue el proceso de construcción de su personaje, el científico Augustine Lofthouse?

Me encanta este papel. Ya tengo 59 años, entonces, de algún modo, los roles que buscas son más sustanciosos y diferentes. El viejo cascarrabias es un papel que me divierte. Ya sabes, en realidad yo era muy joven en comparación con el personaje del libro, que tiene 70 años. Lo triste de todo esto es que no estoy tan lejos de aparentar 70. Debería decir que hubo maquillaje para envejecerme, pero en realidad, trabajar en Islandia y dirigir a la vez hizo que me viera así. La transformación física fue un desafío particular, porque iba mucho más allá de dejar crecer una barba impresionante. Quería verme como si estuviera en la última etapa de algo, ya sea de un cáncer de pulmón o de algo provocado por el medio ambiente. Pero cuando pierdes mucho peso, también pierdes mucha energía. Entonces fue difícil encontrar el equilibrio para interpretar a un hombre que está en la recta final de su vida y luego saltar y decir: “¡Ok, vamos! ¡Movamos las cámaras!”.

¿Qué tan complicado fue rodar en un clima tan extremo como el de Islandia?

La producción se instaló en el glaciar Vatnajökull, el campo de hielo más grande de Islandia, donde las tormentas de nieve y las vistas gélidas no necesitan recrearse. Es un lugar majestuoso, pero estábamos a cinco horas y media de Reikiavik, en medio de la nada. Dependiendo del estado del tiempo, nos podía demorar hasta dos horas llegar a la base donde estaban los remolques y vehículos. Y, entonces, desde allí teníamos que salir en las motos de nieve. En el glaciar te advierten: “No te alejes mucho, porque podrías caer fácilmente unos 500 metros”. Así que siempre había expertos cerca que no nos dejaban hacer tonterías. Sin embargo, fue muy divertido recorrer en las motos de nieve y vivir ese tipo de vida por un minuto.

¿Hubo algún contratiempo?

Existían incomodidades. O sea, el hielo que se ve en mi barba es real. Si entraba por unos diez minutos, se derretía, pero apenas me subía a la moto de nieve y me echaba agua en la barba, en segundos se volvía a congelar. Si me sacaba los lentes de protección para hacer una escena, las pestañas se me congelaban en menos de 30 segundos. Para aquellas secuencias se podía filmar solo por un minuto o menos.

¿Cómo fue trabajar la mayor parte del tiempo al lado de una niña pequeña como Caoilinn Springall?

Bueno, ella es irlandesa. Es fuerte. Vamos, yo soy irlandés. Entendemos ese tipo de condiciones. Es como un viernes para nosotros. Caoilinn estaba en la moto de nieve atrás de mí, con 40 grados bajo cero y viento de 112 km/h. A veces, se podía ver que se la llevaba el viento cuando íbamos caminando. Pero para ella era solo juego. Su mamá estaba siempre ahí. Nadie corría peligro. Todos estábamos unidos con una cuerda y teníamos silbatos y linternas. No se quejó ni una vez. Yo le decía: “Ok. Pon cara de asustada”, y en una toma, ella lo hacía perfecto. Y luego le decía: “Muy bien. Ahora estás triste”, y ella se veía triste. Nos pasó por encima a todos los actores mayores que tenemos métodos para entrar en la emoción.

¿Cómo manejó el embarazo de la actriz Felicity Jones en la historia?

Cuando estábamos filmando en Islandia, Felicity me llama y me dice: “Te tengo una pequeña sorpresa”. Y nosotros: “Grandioso, es una hermosa noticia”. Ella tenía tres meses de embarazo. Después de considerar un trabajo con una doble de cuerpo, le dije al productor Grant Heslov : “Creo que Sully está embarazada y creo que si lo establecemos desde el principio, podemos incorporarlo como parte de la historia”. Lo hicimos y el cambio profundizó la historia, funcionó de maravilla.

¿Cielo de medianoche es una advertencia de lo que podría pasar si seguimos maltratando a la naturaleza?

Creo que es una película de esperanza. En el fondo, afirma que vamos a estar bien. De un modo curioso, creo que nos preguntamos eso todos los días. Y escucharlo ayuda mucho en estos momentos. Mucha gente que ya la ha visto me dice: “Recién fui a la otra habitación y comencé a abrazar a mi familia”. Espero que tenga ese efecto, el que siempre planeamos que tuviera. Estas relaciones que damos por hecho son las que realmente importan. Eso es todo.

