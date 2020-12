Gabriela Serpa se quiebra al agradecer a El wasap de JB por apoyo en pandemia

El wasap de JB emitió este sábado 19 de diciembre un segmento especial por Navidad, en el que cada uno de sus integrantes habló sobre lo difícil que será pasar esta Nochebuena debido a la pandemia del coronavirus.

Uno de los momentos más emotivos del sketch fue protagonizado por Gabriela Serpa, quien se emocionó hasta las lágrimas al contar lo importante que fue para ella contar con el cariño y apoyo de sus compañeros del programa humorístico de Latina, sobre todo después del fallecimiento de varios de sus familiares a causa de la COVID-19.

“Quiero agradecer a Diosito porque tengo a mi familia, a mi papá, a mi hermana... Lo siento”, expresó inicialmente.

“Yo he tenido familiares que he perdido, pero viniendo a El wasap de JB a trabajar he disipado mi mente. Eso me ha hecho muy bien. Los quiero mucho a todos. Gracias al señor Jorge, a Melvita, que me ha apoyado bastante, a Karim (Marengo)”, añadió Gabriela Serpa sobre su trabajo con la voz entrecortada.

Jorge Benavides, Carlos Vílchez, Fátima Segovia, Joao Castillo, Caroline Cawen, Walter Ramírez, y Martín Farfán también aprovecharon las cámaras de Latina para saludar a sus familiares y agradecer al público por convertir a El wasap de JB en uno de los programas más exitosos de la televisión peruana.

El wasap de JB ocupa el segundo lugar del rating

El pasado 12 de diciembre, El wasap de JB se ubicó en el segundo lugar del rating con 10,7 puntos, solo por debajo de El reventonazo de la Chola, con 9,9.

En aquella ocasión, el programa más visto por los peruanos fue La Rosa de Guadalupe, el cual logró conseguir 10,7 puntos.

Los programas de Latina y América TV se enfrentaron una vez más en la batalla por el rating. Foto: composición Instagram

