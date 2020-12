Eminem pide disculpas a Rihanna en su nuevo álbum Music to be murdered by

Eminem sorprendió a todos sus seguidores al lanzar este viernes 18 de diciembre una reedición de Music to be murdered by, el álbum que lanzó el 17 de enero de este 2020.

“El tío Alfred los escuchó pidiendo más... disfrutad esta cara B”, escribió en su Instagram, junto a una imagen de la portada de su nuevo disco en honor a Alfred Hitchcock.

Una de las cosas que más ha llamado la atención sobre este nuevo material auditivo es que, entre sus 16 canciones, hay un tema titulado “Zeus”, en el cual el rapero le pide perdón a su colega Rihanna por la letra de un sencillo filtrado en el que decía apoyar a Chris Brown, quien fue sentenciado por agredir física, psicológicamente y amenazar de muerte a la artista en el 2009.

Parte del verso de este nuevo hit que hace público el perdón de Eminem dice: “Pero yo, siempre y cuando vuelva a prometer ser honesto / Y de todo corazón, disculpas, Rihanna... Por esa canción que se filtró, lo siento, Ri. No tenía la intención de causarte dolor. De todos modos, estuvo mal de mi parte”.

Cabe precisar que, en el pasado, Marshall Bruce Mathers III, nombre original del rapero, colaboró con Rihanna en la elaboración de dos sencillos que se volvieron grandes éxitos a nivel mundial: “Love the way you lie” y “The monster”.

La reedición de Music to be murdered by de Eminem también cuenta con la participación de grandes estrellas del mundo del hip hop, entre ellas DJ Premier, Ty Dolla $ ign y Sly Pyper.

