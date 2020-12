Coto Hernández revela que se contagió de la COVID-19

Coto Hernández confesó que contrajo el coronavirus hace algunas semanas atrás. El modelo costarricense contó que dio positivo a la COVID-19, pero que afortunadamente su enfermedad fue leve.

Asimismo, reveló que sufrió de la pérdida del olfato y tuvo algunos otros síntomas que fueron disminuyendo a medida que se encontraba en cuarentena.

“Ya terminó mi cuarentena. Gracias a Dios me dio leve, pero estar encerrado es horrible. Tuve síntomas como fiebre, perdí el olfato y un poco de mareos”, mencionó para el diario Trome.

Pese a todo, el ex chico reality aseguró que ya logró vencer esta terrible enfermedad sin presentar mayores complicaciones. Finalmente, expresó estar muy agradecido por la oportunidad que le ha dado Dios.

“Estoy sano y totalmente, gracias a Dios. Ya me levantaron la orden sanitaria”, señaló.

Muchas figuras de la farándula local han revelado que contrajeron el virus en algún momento. Luciana Fuster, hace unos días, afirmó que se contagió del coronavirus hace un tiempo.

La modelo, al igual que Coto, mencionó que entre los síntomas que presentó estuvo la pérdida del olfato y el gusto, el cual pudo recuperar dos meses después.

“Quería decirles algo que nunca les conté porque no quería preocuparlos. Yo ya tuve el virus hace un tiempito. No la pasé mal, solo perdí olfato y gusto al cien por ciento que me demoró como dos meses recuperarlo”, detalló.

