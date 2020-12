Kunno reflexiona sobre sus errores del pasado: “A la mala aprendí”

Kunno es uno de los influencers más controvertidos, pues suele estar en el ojo de la tormenta debido a su carácter desinhibido y sin filtros. Sin embargo, su característica personalidad le ha valido varias enemistades con sus colegas de las redes sociales y hasta con sus fanáticos.

El mexicano de 20 años manifestó que está arrepentido de su actitud pasada y reflexionó sobre lo aprendido estos últimos meses que permaneció alejado de los escándalos.

A través de un breve video que publicó en su cuenta oficial de TikTok, Kunno contó que se conmovió hasta las lágrimas al leer el comentario de un cibernauta: “Como que Kunno ya está empezando a caer bien, banda”.

El joven se mostró muy afectado por el mensaje, pues aseguró que se está esforzando por cambiar. “La verdad, no les voy a mentir. Acabo de dejar de llorar porque estuve viendo en mis tiktoks bastantes comentarios como este”, señaló.

“Me dio bastante sentimiento porque realmente es una batalla que he tenido por un buen tiempo. Sé que en el pasado me equivoqué y tomé actitudes que no debí haber tomado, dije cosas que no debí haber dicho, tomé burla de temas que no debí haber tomado”, continuó.

“A la mala aprendí, porque yo sé que no es excusa, pero a mis 20 años de edad solamente soy alguien que quiere divertirse y que quiere disfrutar la vida y a veces no me doy cuenta de las personas que pueden salir afectadas por esto. Pero como ya lo he hecho varias veces y siempre lo haré, y de verdad con sentimiento lo digo, perdón. Les juro que estoy luchando día a día por ser una mejor persona”, finalizó.

