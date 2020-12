Katia Palma: “Quería contar mi historia con humor y hacer catarsis”

“Antes de entrar a la tele, nunca me puse a pensar que lo físico ayudaría un montón para la televisión. Yo solamente quería hacer humor”, dice Katia Palma, quien estrena de forma virtual el unipersonal Los rollos de Katia (hoy en joinnus.com). El guion lo escribió con Saskia Bernaola y lo resume como un viaje muy personal acerca de cómo lidió con los estereotipos. “Es todo lo que hice para poder llegar a la aceptación, porque la gente siempre quiere ver a la rubia, a la cuerpona o a la flaquita”, comenta entre risas, pero agrega que “no ha sido fácil” contarlo. “Vas a tener preocupaciones, no vas a estar riéndote siempre. Pero la gente no sabe tu vida y no le interesa, le interesa lo que ve en la tele”.

Por “temor” había postergado varias veces el estreno del 2018, hasta que su productora le envió el flyer listo para imprimir. “La mayoría se sienten bien en la zona de confort, les da miedo dar un paso adelante y me pasó lo mismo. Tenía la idea, empecé a juntar y no tenía fecha, no me decidía. Siempre he querido contar mi historia con humor y hacer catarsis ”. La tele hizo que quiera “verse mejor”, sostiene, pero hay algo que quiere transmitir desde el teatro. “No tengo ninguna cirugía, pero la regla básica es: ‘si tú eres feliz como te ves, al resto le debe importar tres pepinos, porque por eso existe el bullying, el ‘no me va a sacar a bailar’. Esos son los rollos y tienes que convivir con ellos”.

Su ‘rollo’ por estos días tiene que ver con lo laboral. “Estoy metida en el trabajo y digo: ¿me voy a dedicar siempre a esto? ¿Qué voy a hacer de mi vida?”. La jurado de ‘Yo soy’ dice que tiene proyectos en mente y que no ha firmado aún por el reality. “Todavía no me han dicho nada, así que estoy expectante a lo que se me pase por el camino”.

Si hubiera sido otra década, dice, estaría pasando la misma crisis que sus colegas de teatro e impro . “Lo digo con el corazón abierto. He estado con bastante angustia porque no sabía qué iba a pasar conmigo ni con el canal. Felizmente el trabajo no ha parado; sin embargo, ¡no sabes cómo puedo extrañar el teatro! No solamente por mí, sino por toda la gente que trabaja conmigo, gente que se ha quedado en nada. No es posible que los centros comerciales estuvieran abiertos, pero que no pudiéramos abrir los teatros con todos los cuidados. ¡Si la gente ya iba a los restaurantes!”.

Y, al hablar de restricciones, vuelve a decir que no rompió la cuarentena tal como señaló un programa con imágenes del edificio. “No soy ese tipo de personas que en una situación como la que pasamos se pueda zurrar en las leyes. Eso es imposible porque soy responsable. La gente habla sin saber lo que está pasando y lo único que salía de mí era: disculpas. Me afectó. Todos tenemos un poco de privacidad en nuestras vidas, pero también estamos expuestos a que nos caiga con balas o con cariños. Yo no soy de esa parte... de la farándula que está en exposición. Me gusta que la gente vea mi chamba, que si estoy ahí es porque pasé por talleres y he chambeado por años”.

