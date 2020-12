Eminem estrena versión deluxe de su álbum Music to be murdered by

Doce meses después del estreno del álbum Music to be murdered by, Eminem sorprende a sus fans con una edición deluxe del disco que incluye colaboraciones con DJ Premier en “Book of Rhymes”, Ty Dolla $ign en “Favorite Bitch”, Dr. Dre y Sly Pyper en “Guns Blazing”, MAJ en “These Demons” y White Gold en “Zeus”, aparte de las colaboraciones con otros artistas que contiene la versión original.

En la canción “Zeus”, el rapero de Detroit pide disculpas a Rihanna por una canción que realizó hace diez años pero que se filtró en 2019 que hablaba sobre “ponerse de lado de Chris Brown”, músico que ejerció violencia de género sobre la estrella de Barbados.

“Y disculpas de todo corazón a Rihanna por esa canción que se filtró. Lo siento, Rih, no tenía la intención de causarte dolor”, dice parte del tema.

Eminem lanzó su nuevo material musical a modo de sorpresa este 18 de diciembre y además estrenó el videoclip del tema “GNAT”, donde viste un traje de bioseguridad ante el coronavirus, también están presentes las mascarillas, las menciones al expresidente de Estados Unidos Donald Trump y un pequeño homenaje a Ozzy Osbourne.

Eminem se ha convertido en una leyenda del rap en todo el mundo y continúa vigente pese a seguir su propio ritmo en la industria musical. Music to be murdered by, deluxe edition, es el álbum número 11 del artista de 48 años.

Pese a la paralización que causó la pandemia del coronavirus, Eminem continuó trabajando en la música y ha colaborado con

Solo en este año 2020 ha colaborado con el cantante de hip hop Kid Cudi en el tema “The Adventures of Moon Man and Slim Shady” lanzado en julio, y se sumó a la voz de Jessie Reyez para interpretar la canción “Coffin”.

