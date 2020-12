EEG: Rosángela venció a Alejandra con paso lunar en reto de TikTok

Rosángela Espinoza es una de las favoritas en la secuencia Guerra de tiktokers del reality Esto es guerra, ya que suele sorprender con sus elaboradas coreografías de los hits de moda. El último jueves 17 de setiembre, la popular ‘Chica selfie’ se impuso ante su contrincante Alejandra Baigorria en el mencionado segmento al bailar “Girl like me”.

La combatiente inició su presentación con la interpretación de una divertida escena para luego mostrar sus mejores pasos con la canción de Shakira y los Black Eyed Peas. Los presentadores Jazmín Pinedo y Gian Piero Díaz quedaron sorprendidos con el paso lunar que imitó la modelo a la perfección y la nombraron Reina de TikTok.

Por su parte, Alejandra Baigorria también presentó un breve sketch y luego bailó la salsa “Suaca”, de Cali Flow Latino. Sin embargo, no pudo superar la actuación de Rosángela Espinoza, quien fue elegida por el jurado como ganadora.

Rosángela Espinoza cambia de look

La modelo Rosángela Espinoza dejó atrás su característica cabellera rojiza para teñirla con tonos más oscuros y aseguró que busca atraer cambios positivos para el próximo año.

“¿Quién no quiere cambios positivos? Y si hay algo ahí que no está bonito, no hay problema, uno se levanta, ¿no?”, comentó la chica reality para América Espectáculos.

