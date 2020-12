Patricia Portocarrero estrenará su programa propio Es lo que hay

Patricia Portocarrero se encuentra muy entusiasmada, ya que este viernes 18 de noviembre estrenará Es lo que hay, su propio programa de televisión.

En este nuevo espacio, que se trasmitirá de forma exclusiva por América TV Go, la actriz presentará entrevistas, tocará temas de cocina y actualidad y hasta realizará concursos, pero interpretando cuatro diferentes personajes con su característico sentido del humor.

“¿Sabes lo que ha significado para mí que me digan: ‘Patricia te vamos a dar un programa propio’ Dije guau, (me darán) el camerino de Maju, mínimo… Maju y Tula agárrense porque me agarro su horario, Rebeca agárrate porque haré repetición de mi programa en tu horario. Ethel, Renzo y también la Chola agárrense”, comentó la presentadora de Es lo que hay.

Bloque HTML de muestra

Actualmente, Patricia Portocarrero forma parte del elenco de la telenovela Princesas. La actriz interpreta a Maldina Espinoza, la malvada madrastra de Danielle Coronado ’La Cenicienta’.

Patricia Portocarrero reflexiona sobre su personaje en Princesas

Patricia Portocarrero comentó que su personaje en la telenovela Princesas sufre de alteraciones mentales y que, por ello, tiene cambios de personalidad.

En este sentido, la actriz cómica reflexionó sobre la falta de atención que hay hacia la salud mental de las personas en nuestro país.

“Es una herramienta fuerte (los problemas psicológicos del personaje) porque hay que valorar la salud mental que está tan desprotegida en el país. Había que construir una psiquis, forma de hablar, comportarse”, comentó la artista, quien detalló que gracias al apoyo de directores y guionistas de la serie logró construir la personalidad de Maldina Espinoza.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.