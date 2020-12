Hernán Romero necesita donantes de sangre para someterse a operación

El reconocido actor peruano Hernán Romero será sometido a una operación en el hospital Rebagliati, donde se encuentra internado desde hace aproximadamente un mes.

Este jueves 17 de diciembre, por medio de las redes sociales, Patricia Romero Figueroa comentó que se requerirán de varios donantes de sangre para su padre. Sin embargo, aclaró que la intervención quirúrgica que se le realizará su progenitor no es una de emergencia.

“Hoy mi papá se encuentra en el Rebagliati esperando una operación. No es algo de emergencia. Sabíamos que había que operarlo. En el hospital lo están tratando super bien y nos están dando todas las facilidades”, escribió la dramaturga en su cuenta oficial de Facebook.

Publicado por Patricia Romero Figueroa en Jueves, 17 de diciembre de 2020

“...Necesitamos donantes de sangre. Donar no es tan fácil como se cree, hay que cumplir ciertos requisitos y por eso no aceptan a muchas personas, entre ellas yo y varios amigos que fuimos ayer. Aún nos falta un donante, si alguien quiere y puede donar, me contacta”, agregó la hija de Hernán Romero.

La actriz y docente Liliana Trujillo también se sumó a esta solidaria causa y a través de su cuenta de Twitter solicitó donantes para su colega. “Si alguien pudiera ayudar, me escriben por interno. Gracias desde ya”, fueron las palabras de la artista.

