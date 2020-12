Flavia Laos se pronuncia sobre supuesta ruptura con Patricio Parodi

Durante los últimos días se especuló que Flavia Laos y Patricio Parodi habían terminado su relación debido a que hacía mucho tiempo ambos no se mostraban juntos en redes sociales.

Sin embargo, este jueves 17 de diciembre, la actriz que interpreta a Bella en la telenovela Princesas conversó con el programa En boca de todos para aclarar su situación sentimental.

Cuando le preguntaron cómo iba su relación con Patricio Parodi, la artista respondió: “Bien, estamos bien, tranquilos, felices, cada uno en lo suyo”.

Asimismo, Flavia Laos aclaró que, si bien han tenido algunos problemas, ella y el integrante de Esto es guerra continúan adelante con su romance.

“Efectivamente hubo un distanciamiento, pero es algo que nos compete a mí y a él. Toda relación tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. A veces uno está bien con la pareja, a veces no, pero no significa que no estén”, detalló.

Como se recuerda, Flavia Laos y Patricio Parodi confirmaron su relación sentimental en octubre del 2018 con románticas fotos en la playa, por lo que ya llevan más de dos años juntos.

Patricio Parodi no quiso hablar de su relación con Flavia Laos

Hace una semana en Esto es guerra, Patricio Parodi prefirió no dar detalles sobre su relación con Flavia Laos al ser consultado sobre la misma.

“Siempre cuando hay un alejamiento o algún viaje creo que la gente especula eso, pero son temas de mi vida privada que prefiero no tocar en público y los detalles yo los doy cuando crea que sea el momento”, comentó el capitán de ’Los guerreros’.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.