Christian Domínguez sobre Pamela Franco: “Un amor así solo llega una vez”

Christian Domínguez, quien dentro de poco se convertirá en padre por tercera vez, habló acerca de su romance con la también cantante Pamela Franco.

El líder de la Gran Orquesta Internacional aseguró que siente que su romance con la integrante de Alma Bella es único en la vida.

“Considero que un amor así, como el que siento por Pamela, solo llega una vez en la vida, y este amor es diferente, es un amor con otros cimientos (...) Pamela es una mujer maravillosa y será una mamá espectacular”, comentó el cumbiambero, quien participará en Mi mamá cocina mejor que la tuya junto a Lucía de la Cruz este domingo 20 de diciembre.

Christian Domínguez también brindó detalles acerca de cómo viene preparándose para darle la bienvenida a su segunda hija mujer.

“Estoy organizándome, quiero trabajar más desde casa, para estar más tiempo con Pamela y Cataleya”, señaló. “Es verdad que yo tengo experiencia como papá, pero con Cataleya voy a vivir cosas que no he pasado aún. Por la separación, por no poder estar el tiempo completo, hay cosas que dejas de hacer, y esta vez será diferente”, añadió Domínguez.

Pamela Franco y Christian Domínguez revelan el sexo de su bebé

Hace poco más de un mes, Pamela Franco y Christian Domínguez contaron que se convertirían en padres de una niña, en el set del programa En boca de todos.

“Los únicos que sabíamos el sexo del bebé éramos mi mamá, mi papá, los amigos de Chimbote y mis suegros, porque queríamos que sea una sorpresa cuando lo digamos”, detalló el cantante.

