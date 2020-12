Cassandra Sánchez De Lamadrid lanza su propia marca de poleras

¡Nuevo emprendimiento! Cassandra Sánchez De Lamadrid ha demostrado sus grandes aptitudes empresariales y esta vez anunció el lanzamiento de su propia marca.

En sus redes sociales, la hija de Jessica Newton compartió la noticia con sus seguidores y presentó su línea de poleras Casemazestore. Ella mencionó que ha tenido muy buena acogida por el público.

Asimismo, reveló que no le ha sido fácil crear esta empresa, pese a que muchos pueden pensar lo contrario.

”Siempre leía esas palabras en mis marcas favoritas pero no sabía cómo se sentiría que una cápsula mía llegara a venderse por completo. Muchos me dicen “que suerte tienes” pero la verdad es que no saben que trabajar más de 14 horas al día ya es una rutina. También dicen que fue obra “del destino”, pero no saben la cantidad de veces que lo intenté hasta por fin tener exactamente lo que quería”, escribió.

”Gracias a todos por su cariño y por haber comprado la primera cápsula de poleras de @casemazestore , solo me motivan a sacar los nuevos modelos. Emocionada, feliz y con ganas de seguir trabajando siempre en silencio, dejando que mis logros hablen por mí”, destacó la novia de Deyvis Orosco.

Por otro lado, cabe mencionar que hace unos meses Cassandra y Deyvis anunciaron su compromiso, sin embargo aún no han comentado si ya tienen fecha para la boda.

