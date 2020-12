Yo soy: Cristian Rivero se emociona y elogia presentación de ‘Yola Polastry’

Cristian Rivero no pudo ocultar su emoción tras la presentación de la imitadora de Yola Polastry el último martes 15 de diciembre.

El conductor de Yo soy solo tuvo palabras de elogio para el show que brindó Priscila Zañartu, quien anteriormente se enfrentó en una insólita batalla con ‘Marilyn Manson’. Además, el presentador destacó la importancia de las canciones infantiles para los niños y aconsejó a los padres.

“Nuestra gran Yola Polastri (…) Recordar es volver a vivir y es increíble cómo estas canciones no pierden vigencia, las escuchamos después de muchos años y tienen sentido con el cual se escribieron. Es muy importante que los niños crezcan con estas canciones que les genera valores. En casa, los padres hagan ese trabajo de vez en cuando”, dijo Cristian Rivero tras la presentación de Yola Polastry

“Muchas gracias, Yola Polastry. Me ha encantado tu presentación, yo no soy jurado, pero me has transportado a momentos muy bonitos de mi infancia”, agregó.

Otras de las actuaciones que también impactaron a los miembros del jurado de Yo soy fue la presentación de Marina Yafac

La exintegrante de Agua Bella imitó a Mon Laferte y recibió elogios de su excompañera Maricarmen Marín.

“La calidad vocal de Marina siempre ha sido extraordinaria, por eso es una las cantantes más maravillosas que tiene nuestra cumbia”, destacó Maricarmen Marín.

“[Ella] es muy versátil. He tenido la suerte de trabajar con tremenda voz al lado. Es maravilloso verte brillar siempre y con sentimiento, que es lo que caracteriza a Marina, porque ella es la reina del sentimiento”, añadió.

