Tom Cruise explota contra equipo de Misión Imposible por incumplir protocolo

Tom Cruise perdió la paciencia durante el rodaje de la cinta Misión imposible 7 en Londres al ver que dos miembros de su equipo no respetaron las medidas de seguridad contra la COVID-19 mientras revisaban unas imágenes frente a la computadora, según dio a conocer The Sun.

El reconocido actor de Hollywood no pasó por alto que estas personas se acercaran más de lo permitido y no dudó en amenazarlos con despedirlos.

“Si les veo hacerlo de nuevo están jodidos y despedidos”, gritó el actor ante toda la producción en un audio publicado este miércoles por el diario. Dos fuentes del equipo de la película confirmaron la autenticidad del audio, informó The New York Times.

De acuerdo con esta publicación, Tom Cruise, quien viajará al espacio tras la confirmación de la NASA, se enfureció al darse cuenta que algunos trabajadores estaban a menos de un metro de distancia.

“No quiero volver a verlo nunca. ¡Nunca! Lo he dicho y ahora lo quiero, y si no lo hacen, están fuera. ¡No vamos a cerrar esta maldita película! ¿Se entiende? Si lo vuelvo a ver, están jodidos y despedidos. ¿Estoy siendo claro? ¿Se entiende lo que quiero? ¿Entienden la responsabilidad que tienen? Confío en que ustedes lo harán”, reclamó.

Según el diario Deadline, Tom Cruise teme que por estos actos el rodaje quede cancelado. Además, el famoso también trabaja como productor y ha sido el responsable de diseñar los protocolos de seguridad para volver a rodar después de la suspensión por la pandemia del coronavirus.

“Somos el estándar de oro. Están allá en Hollywood haciendo películas ahora mismo gracias a nosotros. Porque creen en nosotros y en lo que estamos haciendo. Hablo por teléfono con todos los mal*** estudios por la noche, las compañías de seguros, los productores y nos siguen para hacer sus películas. Estamos creando miles de puestos de trabajo, hijos de p**”, explicó el actor.

