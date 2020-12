Rosalía aparece en la portada de la revista Vogue y habla de su nuevo disco

Rosalía se ha convertido en una de las artistas catalanas con más influencia a nivel mundial. La intérprete de 27 años está imparable, ya que, luego de colaborar con Bad Bunny y The Weeknd, apareció en la más reciente edición estadounidense de la revista Vogue.

“Rosalía, la irresistible creadora de éxitos de España, tiene influencias de múltiples géneros. Su próximo álbum tiene como objetivo demostrar hasta dónde puede viajar la música pop”, así presentó el magazín a la celebridad.

Con un vestido rojo semitransparente en tonos cobrizos de la marca Burberry, Rosalía fue retratada por la famosa fotógrafa estadounidense Annie Leibovitz.

Asimismo, la misma intérprete de “Con altura” compartió la publicación desde su cuenta oficial de Instagram donde también aparecieron Paloma Elsesser (modelo de tallas grandes), la tenista Naomi Osaka y la actriz Frances McDormand.

La nota sobre Rosalía, quien a mediados de setiembre lanzó su videoclip de la canción “Como Alí”, en Vogue se titula “Rosalía sobre ambición, escribir su nuevo álbum y abrazar extremos”, y está escrita por Julyssa Lopez.

“Me encantan las cosas que están realmente estructuradas o muy sueltas; en realidad, no me refiero a encontrar un término medio. Me gustan los extremos. Yo espero, de corazón, que la nueva generación de mujeres abramos camino para que las cosas sean diferentes”, comentó Rosalía.

La artista de Sant Esteve Sesrovires también dio algunos detalles de su nuevo álbum, el cual tiene previsto lanzar a mediados del 2021.

“Necesitaba estas horas en el estudio, trabajando solo en mi música”, dijo la catalana, quien pasó gran parte del confinamiento en Miami.

Además, la autora de “El mal querer” admitió en la revista que pasó 12 horas al día encerrada en una habitación que convirtió en su estudio.

Sobre su futuro, Rosalía dijo en Vogue: “Espero tener 70 años y tener la energía y las ganas para poder ir al estudio, tomarme mi café y ponerme a escribir mis canciones. Espero conservar esa sensación, eso es lo que quiero, esa es la ambición que yo tengo”.

