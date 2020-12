Luciana Fuster revela que tuvo la COVID-19: “Perdí olfato y gusto al 100%”

Luciana Fuster sorprendió a sus seguidores en Instagram al revelar que hace algún tiempo se contagió con la COVID-19.

Desde el aeropuerto de Ciudad de México, la joven influencer, quien participó como invitada especial del programa Hoy, compartió un video en el que narró cómo fue su experiencia con el coronavirus.

“Quería decirles algo que nunca les conté porque no quería preocuparlos. Yo ya tuve el virus hace un tiempito. No la pasé mal, solo perdí olfato y gusto al cien por ciento que me demoró como dos meses recuperarlo”, detalló.

Asimismo, Luciana Fuster aclaró que ninguna persona de su entorno cercano contrajo la enfermedad a través de ella. “No contagie a nadie en mi casa, ni en la radio ni en el canal. Tampoco tengo idea de cómo me contagié, así que, bueno, quería que lo sepan”, comentó en su Instagram.

Luciana Fuster baila “Chica ideal” con Sebastián Yatra

Hace unos días, por medio de su cuenta oficial de Instagram, Luciana Fuster compartió un video bailando “Chica ideal” junto a Sebastián Yatra, el cantante y compositor de la canción.

“Qué lindo hacer el ‘Chica ideal challenge’ con el creador Sebastián Yatra”, escribió junto al clip que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

Esto es guerra felicita a Luciana Fuster por viaje a México

Al enterarse que Luciana Fuster viajó a México para realizar una gira de medios, integrantes de Esto es guerra felicitaron la internacionalización de su compañera.

“La felicito porque está alcanzando cosas que siempre ha querido. No me ha comentado nada, pero me imagino que deben estar grabando un videoclip. Luciana es hermosa y tiene mucho talento”, comentó Ducelia Echevarría.

Por otro lado, Rosángela Espinoza, en son de broma, dijo: “Que sepa aprovechar. Si se queda por allá, mejor (risas). Bonito, tranquilo, no te preocupes”.

