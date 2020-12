Kylie Jenner es la celebridad mejor pagada de 2020, según la revista Forbes

A pesar de la pandemia por el coronavirus, Kylie Jenner, quien en algún momento fue catalogada como la ‘multimillonaria’ más joven del mundo, no ha dejado de facturar y hacer crecer su fortuna con tan solo 23 años de edad.

La hermana menor de Kim Kardashian no solo es una de las influencers más seguidas en el mundo, sino una de las jóvenes empresarias más destacadas gracias a su línea de maquillaje Kylie cosmetics.

Como todos los años, la revista Forbes reveló cuáles fueron las celebridades mejor pagadas del 2020. Kylie Jenner encabeza la lista con ingresos de $ 590 000 000, mientras que Kanye West (su cuñado) ocupa el puesto número dos con $ 170 000 000.

La fortuna de la celebridad proviene de la venta del 51% de las acciones de su firma de cosméticos a la empresa Coty Inc. en enero de este año.

Cabe mencionar que Forbes desató la polémica al señalar que Kylie Jenner mintió sobre sus ingresos y le quitaron el nombre ‘multimillonaria’. Esto ocurrió a fines de mayo, a poco más de un mes de que la revista le diera dicho título.

Tras esto, la menor del clan Kardashian se defendió y aseguró que se trató de rumores sin pruebas.

“¿Con qué me estoy despertando? Pensé que este (Forbes) era un sitio de buena reputación. Todo lo que veo son una serie de declaraciones inexactas y suposiciones no comprobadas (risas). Nunca he pedido ningún título ni he intentado mentir con eso, nunca”, indicó la influencer en un comunicado.

Otras celebridades que conforman la lista de la revista Forbes encabezada por Kylie Jenner son: Taylor Swift, Kevin Durant, los Jonas Brothers, Ryan Reynolds, Elton John y Ellen DeGeneres.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.