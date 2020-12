Junior Silva: “El 40% de aforo en los teatros no alcanza; espero que el Gobierno recapacite”

El actor Junior Silva debuta como guionista en Aislados, la serie, producción de Sinargollas que se transmite por Movistar Play y está basada en la pandemia del coronavirus.

El artista peruano interpreta a Ulises Alayza, un personaje dramático y siniestro que se encarga de hacer cortinas de humo y trabaja para una persona que está más allá del presidente y los congresistas. La serie, que consta de 10 episodios, emitirá este viernes 18 de diciembre el capítulo final.

La República conversó con Junior Silva, quien nos contó cómo fue para él asumir este nuevo reto en su carrera. Además, se pronuncia sobre la reactivación de los teatros y hace un llamado al Gobierno.

- ¿Ha sido difícil para ti dejar de lado la comedia y meterte en un papel más siniestro como es interpretar a un asesor político?

Hacer este personaje ha sido un reto, fue muy diferente. Fue tratar de hacer algo que escapa mucho a lo que normalmente soy. Fue algo que me costó, pero creo que valió la pena y salió bien.

- Entonces, ¿consideras que Ulises es el personaje que te ha costado más trabajo de interpretar?

Cada personaje es un reto. De hecho, este es un poco más trabajoso porque tuve que usar códigos que no usaba hace tiempo como el drama. Pero, como yo también lo escribí junto a Gino Tassara (director y guionista), fue un poco más fácil saber a dónde orientar el personaje porque sé cuál es su psicología.

- Sobre los más de 20 cambios de look durante las grabaciones, ¿Estos fueron una motivación para renovar tu apariencia y bajar de peso?

Bajar de peso lo logré desde hace tiempo. Pero, también fue horrible porque jamás en mi vida había pensado en raparme. Incluso, estoy con tratamiento para el cabello. (ríe). Raparme ha sido una de las cosas más difíciles de mi vida como cambio radical de look.

- ¿Cómo te sientes al cambiar tus hábitos?

Estoy feliz. Llega un momento en el que la pandemia a uno lo reinventa, hay cosas que no pensabas que podías hacer y las haces. Me di cuenta que me sirvió para ver la vida diferente.

- También has debutado como guionista en la serie, ¿cómo ha sido esta primera experiencia detrás de la pantalla?

Una súper chamba. Tratar de buscar personajes, hacer una historia que el 80% es llamadas por teléfono y videollamadas es difícil, pero al final es satisfactorio ver cómo actores de talla grande interpretan, leen y actúan lo que estás queriendo proponer. Me quedo con una experiencia linda, he aprendido mucho. Me encantaría seguir en esto.

- ¿Piensas crear en un futuro una serie o una telenovela propia?

Sí, estoy averiguando cómo estudiar más cursos fuera del país. Quiero capacitarme.

- Has emprendido en un negocio de pollería, incluso tú mismo has entregado los pedidos. ¿Cómo te sientes al convertirte en empresario?

No pensaba que lo iba a hacer hasta tres semanas antes de hacerlo oficial. Se aprende miles de cosas, he aprendido a servir un pollo, a trabajar con gente que está debajo tuyo. Es algo muy bonito. Tengo un buen equipo y son trabajadores espectaculares.

- ¿Te molesta que hasta ahora te llamen con el apodo que le pusieron a tu personaje de Al fondo hay sitio, ‘Pollo Gordo’?

No me molesta. Si estoy trabajando en una pollería y me va a funcionar, dímelo si quieres (ríe). El ‘Pollo Gordo’ me ha hecho conocer el Perú, Estados Unidos, Europa. Me ha dado tantas cosas que sería muy mezquino de mi parte decir que me arrepiento o que no me gusta.

- ¿Qué planes tienes para el 2021?

Tratar de abrir más locales de la pollería para llegar a más personas. El tema de la actuación vendrá después, la situación está muy difícil, hay muy poca chamba para los actores.

Me parece jalado de los pelos que solo haya un 40% de aforo para nosotros y los cines cuando las combis van llenas. Se puede tener más control sobre la gente que entra y no. El 40% de aforo en los teatros no alcanza. Hay mucha gente que vive de esto, espero que el Gobierno recapacite y en algún momento nos dé un poco más.

- ¿Consideras que el Gobierno ha dejado de lado a los artistas?

Sí, creo que no se nos dieron las facilidades. Por los artistas, lamentablemente no se hizo nada. Sé que no somos la prioridad, pero creo que somos importantes porque la gente se entretiene con nosotros. Recién ahora se hace algo, pero hasta que se activen los protocolos cuántos meses van a pasar.

