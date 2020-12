Jaime Lorente: “Los clásicos nunca mueren”

Más allá de pasar horas en el gimnasio preparando el físico, o de tomar clases intensivas de equitación y esgrima, el actor español Jaime Lorente tuvo que dejar la particular sonrisa y gestos de Denver (en ‘La casa de papel’) para trabajar la mirada intensa de El Cid, personaje que interpreta en la nueva serie que estrena Amazon Prime Video este 18 de diciembre.

“Después de hacer personajes expresivos, muy fuertes a nivel de gestos y de forma de hablar, de repente este personaje es todo miradas. El Cid es el protagonista, pero a nivel jerárquico es el último escalafón. Yo no le puedo levantar la voz a nadie ni ir en contra del señor. Estoy supeditado a lo que todos los demás quieren de mí. Entonces, trabajé mucho lo que no se decía, la mirada, el diálogo interno y de contención porque es un personaje que se contiene mucho”, cuenta el actor a La República a través del Zoom.

Como todos, está confinado en su casa de Murcia (España), tratando de sobrellevar la pandemia. “Yo sufro mucho la pandemia como todos” –confiesa–. “No sé si me ha dejado algo positivo, porque tenía la esperanza de que esto nos uniera un poco más, pero me doy cuenta de que si antes éramos egoístas, ahora veo gestos egoístas mucho más crueles. Lo único que tengo claro es que nos necesitamos unos a otros y tenemos que ayudarnos”, dice.

El actor de 29 años terminó de grabar los últimos capítulos de El Cid, en medio de protocolos por el covid, pero quedó satisfecho. “Es un regalo para mí interpretar un personaje tan rico, tan importante. Me ha tocado reconstruir el mito”, agrega, tras confesar que tuvo que abandonar un poco la idea fantástica que hay de este personaje para hacerlo más creíble.

“Ha sido un viaje en varias fases. Lo que más me sorprendió fue la gran desinformación que teníamos todos del Cid. Lo que conocía de él era por el imaginario popular que conocemos todos, pero cuando comencé a investigar me di cuenta de que era una figura muy manoseada por intereses políticos, que decían que defendía cosas que no eran verdad. El Cid tuvo la capacidad de conciliar culturas, estuvo muy cerca del mundo árabe para desarrollarse como guerrero y luego como político. Es un personaje mucho más interesante de lo que nos han hecho creer. Es más que un ‘matamoros’, un apodo que me parece terrible”.

En ‘La casa de papel’, Lorente fue Denver el ladronzuelo temperamental que se enamora de su rehén y en Élite ‘Nano’, el ‘chico problema’, dos personalidades volátiles e intensas, sin embargo, es con Rodrigo ‘Ruy’ Díaz de Vivar (El Cid) con el que más se identifica. “Soy una persona con muchas leyes, y muchas veces me cuesta muchos disgustos. Intento ser muy fiel a mis principios, no siempre lo consigo, pero los tengo muy claros y en ese aspecto voy navegando entre lo que debo hacer y lo que consigo hacer. A ‘Ruy’ le pasa lo mismo”, dice.

Jaime Lorente estudió en la escuela de Arte Dramático de Murcia y su formación actoral tiene cimientos en el teatro clásico. De hecho, antes de hacerse conocido en las producciones de Netflix, participó en varias obras clásicas como Fuenteovejuna, de Lope de Vega. “Los clásicos son importantísimos a nivel actoral, la riqueza del lenguaje y la palabra, saber que venimos de ahí. Creo que uno descubre muchas cosas haciendo clásicos, son temas que no mueren porque los clásicos no mueren nunca”, asegura.

Por lo mismo, es un convencido de que el mismo efecto causan las historias de época llevadas a la televisión. “Creo que hay un halo misterioso y poético en la época que es muy llamativo. Y luego es genial porque entiendes de dónde venimos y como era nuestro pasado. Otra cosa que es interesante es ver cómo ha pasado tanto tiempo y seguimos siendo iguales como sociedad”, reflexiona.

Por ahora, el actor espera que la gente conecte con El Cid, sin que le preocupe las críticas. “Yo tengo un lema: trabajo para los demás, pero no por los demás. Intento hacer mi trabajo de forma honesta y bonita. Para mí lo importante es comprometerme, dejar la vida y en este trabajo lo he hecho. Y entiendo a la gente que esté contenta o descontenta, no pasa nada”.

