Esto es guerra dona artículos a niño que se sometió a trasplante de riñón

Luego de ayudar a un profesor que perdió su trabajo por la pandemia, Esto es guerra colaboró con un nuevo caso social en el cual ha resultado beneficiado un niño fanático del reality.

Este miércoles 16 de diciembre, la producción y varios integrantes del programa obsequiaron diferentes artículos al pequeño, quien se sometió a un trasplante de riñón en febrero de 2020.

En esta ocasión, Ignacio Baladán y Alejandra Baigorria demostraron su solidaridad al realizar varias donaciones para el infante y su familia. El uruguayo entregó varios panetones y víveres para una cena navideña, mientras que la empresaria textil se hizo presente con un cheque valorizado en S/ 1.500.

Posteriormente, los conductores revelaron que este 16 de diciembre era cumpleaños del niño, por lo que decidieron entregarle algunos regalos adicionales: una torta hecha por Baladán, una bicicleta, un televisor y una computadora para que pueda continuar con sus estudios.

Al final de esta escena, Jazmín Pinedo le pidió al pequeño que mantenga la fortaleza gracias a la cual se ha convertido en un ‘luchador de la vida’. “Quiero que me prometas que no te vas a rendir nunca, que siempre vas a ser positivo, un niño fuerte porque eres un ejemplo para muchos que pasan cosas similares y no tienen tantas ganas de continuar adelante. Tú les muestras que cuando uno no se rinde logra cosas maravillosas”, manifestó la presentadora.

